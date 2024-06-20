Если ИП на УСН принял работников во 2 квартале, пересчитывать аванс за 1 квартал не надо

ИП на УСН «доходы» без наемных работников может уменьшать свой налог на свои взносы до 100%, а ИП с работниками – только на 50%.

Если в 1 квартале у ИП не было работников, он имел полное право уменьшить свой налог на фиксированные взносы на 100%. И это право сохраняется, даже если потом во 2 квартале появились сотрудники.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Аванс по итогам полугодия уже будет рассчитан с учетом ограничения в 50%. Аналогично – аванс за 9 месяцев и годовой налог.

Но за 1 квартал сдавать уведомление с пересчитанным авансом не надо.

Минфин в письме от 01.07.2013 № 03-11-11/24966 поясняет, что ИП утрачивает право на уменьшение налога на 100% с начала того квартала, в котором он начал делать выплаты работникам.

Пример Доход ИП ежеквартально – 500 000 руб. В 1 квартале сотрудников нет. Аванс 500 000 х 6% – 30 000 = 0. Во 2 квартале есть сотрудники. Аванс за полугодие 1 000 000 х 6% – 30 000 = 30 000. К доплате за 2 квартал 30 000 – 0 = 30 000 руб.

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