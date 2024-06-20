Вклады населения в банках выросли на 3,8%

Центробанк повысил прогноз прибыли банков. До конца года кредитные организации могут заработать до 3,6 трлн рублей.

В первом квартале 2024 года средства населения в банках увеличились на 3,8%. На популярность вкладов повлияли высокие ставки и капитализация процентов, а также увеличение доходов. Такой показатель стал рекордным для первого квартала.

«В условиях ужесточения денежно-кредитной политики корпоративное кредитование замедлилось за I квартал более чем в 2 раза по сравнению с IV кварталом 2023 года — до 2,4%. Однако оставалось выше ожиданий. Прогноз роста корпоративных кредитов в 2024 году повышен до 8–13 с 6–11%», — сказано на сайте Центробанка.

Потребительское кредитование ускорилось до 3,7%. Выдача ипотеки замедлилась до 2,6% из-за перемен в программах господдержки и жесткой политики ЦБ. Регулятор сохранил прогноз на год в диапазоне 7–12%.

За первый квартал банковский сектор заработал порядка 0,9 трлн рублей. Прибыль выросла на фоне снижения стоимости риска по корпоративным кредитам и уменьшения операционных расходов. Ожидается, что до конца года банки заработают до 3,1-3,6 трлн рублей.