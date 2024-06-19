Как теперь малый и средний бизнес будет платить НДС

Все налогоплательщики УСН в шоке от грядущих в 2025 году изменений. Теперь они еще и будут плательщиками НДС. Узнайте о том, какие есть варианты уплаты НДС и будет ли выгоднее перейти на ОСНО.

Правительство внесло в Госдуму законопроект с изменениями в НК, которые вступят в силу с 2025 года. Власти изменят лимиты для применения УСН, а также представители малого и среднего бизнеса станут плательщиками НДС.

Начиная с 1 января 2025 года, лимиты для применения УСН составят:

доходы 450 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора;

численность работников — до 130 человек;

порог по остаточной стоимости основных средств — 200 млн рублей.

При уплате НДС бизнесу на выбор будут предложены следующие альтернативы:

общий режим: ставка НДС 20% (или 10% — для отдельных видов товаров) с возможностью применять вычеты;

ставка 5% при доходах до 250 млн рублей в год и ставка 7% при доходах в диапазоне 250–450 млн в год, но без права на вычеты.

Если в январе 2025 года при УСН сдать уведомление об освобождении от НДС, то НДС при УСН не будет с начала 2025 года. Если не сдать, автоматически будет НДС 20%.

Освободиться от НДС можно только при доходах менее 60 млн рублей. При превышении этого лимита работают другие правила. Об этом мы писали здесь.

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