Кто на УСН и по какой ставке будет платить НДС с 2025 года: таблица

Освободиться от НДС можно только при доходах менее 60 млн рублей. При превышении этого лимита работают другие правила. Смотрите их в нашей таблице.
Доход
Ставка НДС
Условия применения
До 60 млн рублей
Без НДС
Можно, если подать уведомление об освобождении
5% без права на вычет
Можно, если не подать уведомление об освобождении и подать заявление на льготную ставку
7% без права на вычет
Нельзя
20% с правом на вычет
Можно, если не подавать ни уведомление, ни заявление
От 60 до 250 млн рублей
Без НДС
Нельзя
5% без права на вычет
Можно, если подать заявление на льготную ставку
7% без права на вычет
Нельзя
20% с правом на вычет
Можно, если не подавать заявление
От 250 до 450 млн рублей
Без НДС
Нельзя
5% без права на вычет
Нельзя
7% без права на вычет
Можно, если подать заявление на льготную ставку
20% с правом на вычет
Можно, если не подавать заявление
Новые лимиты для перехода и применения УСН в 2025 году (по выручке, количеству сотрудников и стоимости ОС) смотрите в другой таблице.
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