Кто на УСН и по какой ставке будет платить НДС с 2025 года: таблица

Если в январе 2025 года при УСН сдать уведомление об освобождении от НДС, то НДС при УСН не будет с начала 2025 года. Если не сдать, автоматически будет НДС 20%.

Освободиться от НДС можно только при доходах менее 60 млн рублей. При превышении этого лимита работают другие правила. Смотрите их в нашей таблице.

Доход Ставка НДС Условия применения До 60 млн рублей Без НДС Можно, если подать уведомление об освобождении 5% без права на вычет Можно, если не подать уведомление об освобождении и подать заявление на льготную ставку 7% без права на вычет Нельзя 20% с правом на вычет Можно, если не подавать ни уведомление, ни заявление От 60 до 250 млн рублей Без НДС Нельзя 5% без права на вычет Можно, если подать заявление на льготную ставку 7% без права на вычет Нельзя 20% с правом на вычет Можно, если не подавать заявление От 250 до 450 млн рублей Без НДС Нельзя 5% без права на вычет Нельзя 7% без права на вычет Можно, если подать заявление на льготную ставку 20% с правом на вычет Можно, если не подавать заявление

Новые лимиты для перехода и применения УСН в 2025 году (по выручке, количеству сотрудников и стоимости ОС) смотрите в другой таблице.

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