Одобрен закон о технологическом суверенитете

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства о технологической политике.

Документ разработан по поручению Владимира Путина с целью обеспечения технологического суверенитета и создания условий для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач.

Согласно проекту, цели технологической политики:

обеспечение технологического суверенитета РФ;

конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания за счет внедрения технологических инноваций;

ускоренное внедрение технологических инноваций для повышения качества и уровня жизни граждан РФ, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Формировать технологическую политику могут Президент, Федеральное Собрание, Правительство, Банк России, Российская академия наук, исполнительные органы субъектов РФ.

Правительство будет утверждать целевые показатели обеспечения технологического суверенитета, среднесрочного и долгосрочного развития технологий в отраслях экономики, а также порядок измерения и мониторинга этих показателей и эффективности технологической политики. Будет методика расчета показателей.

Как отметил , главная цель законопроекта — «обеспечить законодательный фундамент для технологического суверенитета страны».

«Среди задач документа — … и внедрение российскими юрлицами критических и сквозных технологий на основе собственных линий разработки, формирование долгосрочных спроса и предложения на высокотехнологичную продукцию, создание благоприятных условий для реализации технологической политики и развитие инфраструктуры технологий, в том числе подготовка квалифицированных специалистов», — отметил председатель комитета ГД по экономической политике Максим Топилин.

Топилин считает законопроект «как никогда актуальным, учитывая, сколько санкций на страну уже обрушилось и сколько еще будет».

Ранее мы сообщали, что утверждены приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий.