За продажу детям энергетиков санкции будут, скорее всего, как за крепкий алкоголь

По словам председателя Госдумы, за основу при разработке этих изменений можно взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним винно-водочных изделий.

Поручение подготовить законодательную инициативу дано комитетам по госстроительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции.

Сегодня ГД в первом чтении одобрила законопроект о запрете продажи энергетиков детям на федеральном уровне.

«Мы будем принимать базовый закон. У всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Для детей они однозначно вредные, подрывают здоровье. Им не место в детском рационе. Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон», — отметил Володин.

Ранее мы писали, что названа дата введения запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним.