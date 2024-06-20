₽ Заказать рекламу
Трудовое право

Срочный трудовой договор с беременными предложили продлевать на 3 года

Сейчас после родов беременную женщину на срочном трудовом договоре увольняют, если срок договора истекает во время беременности. Предлагают сдвинуть дату увольнения.

Законопроект с такой поправкой в ТК внесен в Госдуму.

Продление срока договора хотят сделать такое:

  • в общем случае – до достижения ребенком 3 лет;

  • для матери ребенка-инвалида или инвалида с детства – до достижения ребенком 18 лет;

  • для одинокой матери – до достижения ребенком 14 лет.

Сейчас женщина, которая работала по срочному трудовому договору и живет только на свою зарплату, с младенцем на руках на следующий день после увольнения должна искать себе новую работу, чтобы на что-то жить, — сетуют авторы проекта – депутаты от СРЗП.

Если после рождения ребенка женщина продолжит быть сотрудницей организации, она сможет оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое положено только работающим.

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
99

Начать дискуссию

Трудовое право

Срочный трудовой договор с беременными предложили продлевать на 3 года

Сейчас после родов беременную женщину на срочном трудовом договоре увольняют, если срок договора истекает во время беременности. Предлагают сдвинуть дату увольнения.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мария Яковлева
Маркетинг

ИИ в маркетинге: от хайпа к реальным результатам. Мои инсайты с ПМЭФ-2024

Но не спешите писать заявление «по собственному»! У меня для вас две новости, как обычно, хорошая и плохая. Начнём с плохой: ИИ действительно способен автоматизировать львиную долю маркетинговых задач.

ИИ в маркетинге: от хайпа к реальным результатам. Мои инсайты с ПМЭФ-2024
1
Платежные системы

32% россиян не знают о появлении цифрового рубля

Не понимают, зачем нужны цифровые рубли 35% жителей страны. В основном покупатели проводят оплату по карте и только 24% используют наличные.

1

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Астрал
ЭДО

Где используют МЧД

Использование МЧД в электронном документообороте становится все более распространенным. Этот документ упрощает взаимодействие между организациями и государственными органами. Более того, с 1 сентября 2024 года машиночитаемая доверенность станет обязательна для всех, кто подписывает документы за директора или ИП.

Где используют МЧД
Управление персоналом

Цифра дня. Про обучение персонала

Более половины малых предприятий увеличили расходы на обучение персонала с начала 2024 года.

Цифра дня. Про обучение персонала
Налоговые изменения 2025

Как теперь малый и средний бизнес будет платить НДС

Все налогоплательщики УСН в шоке от грядущих в 2025 году изменений. Теперь они еще и будут плательщиками НДС. Узнайте о том, какие есть варианты уплаты НДС и будет ли выгоднее перейти на ОСНО.

1

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бизнес легко
Маркировка товаров

Как сделать возврат маркированного товара поставщику: инструкция для продавца

Каждый продавец умеет работать с возвратом товара. Но если возвращают маркированный товар, который уже был ранее выведен из оборота, порядок действий меняется. Разбираемся в правилах возврата маркированного товара поставщику.

Как сделать возврат маркированного товара поставщику: инструкция для продавца
Законопроекты

У тех, кто под стражей, будет право на видео-конференц-связь и священника

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Ведение бизнеса

На инвестиционной карте России собрали больше 15 тысяч площадок

Инвестиционная карта даст бизнесу представление о деловом окружении, рынках сбытах и насколько развита инфраструктура в регионах.

BIZNESINALOGI
Авторское право

Ролик на 300.000 рублей или первый судебный прецедент за кражу Reels

Рассказываем о первом судебном прецеденте за кражу Reels.

Ролик на 300.000 рублей или первый судебный прецедент за кражу Reels
1
Полиция

Депутат предложил создать электросамокатную полицию

Сотрудники полиции смогут использовать самокаты для патрулирования пешеходных зон и для пресечения нарушений со стороны велосипедистов и самокатчиков.

1
Курсы валют

Председатель комитета Госдумы: фиксированного курса валют не будет

Анатолий Аксаков уверен, что фиксированный курс валют вреден для страны: сразу появится нелегальный рынок, который будет формировать собственную цену валюты.

Разборы законов

1 329
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Сальдо ЕНС

Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС

Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.

Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС
ПрощеБизнес
Спецоценка (СОУТ)

Система управления охраной труда СУОТ — что такое, и для чего нужна

Узнайте о системе управления охраной труда (СУОТ): ее целях, задачах, особенностях внедрения и последствиях невыполнения, включая возможные штрафы. Получите всю необходимую информацию о СУОТ для обеспечения безопасности и соблюдения требований законодательства по охране труда.

Система управления охраной труда СУОТ — что такое, и для чего нужна
Увольнение

Как уволить сотрудника по собственному желанию, если он в отпуске

В общем случае увольнение в период отпуска по инициативе работодателя запрещено. Однако сотрудник может уволиться по собственному желанию в любой момент, в том числе находясь в отпуске. Но как быть, если ситуация нестандартная?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
igotosochi
Инвестиции

Звуки паники. Акции падают и падают. А почему?

Инвесторы, которые смотрят только на рост, в печали. Если не в панике. Индекс Мосбиржи продолжает снижаться. Часть инвесторов, конечно же, рады, что можно купить акции дешевле. Ведь не бывает вечного роста, коррекции на рынке акций — явление само собой разумеющееся.

Звуки паники. Акции падают и падают. А почему?
2
Банки

Вклады населения в банках выросли на 3,8%

Центробанк повысил прогноз прибыли банков. До конца года кредитные организации могут заработать до 3,6 трлн рублей.

Трудовые отношения

58% сотрудников решают рабочие вопросы в личное время

Сотрудники имеют право после окончания рабочего дня отключить телефон и не отвечать на просьбы начальства и коллег. За это не наступает дисциплинарная ответственность.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
mrrosenew
НДФЛ

Налоговая реформа. Как повышение НДФЛ скажется на нашей жизни

Совсем недавно ввели закон о повышении НДФЛ с 13% до 15% для доходов свыше 1 млн руб и с 15% до 20% для доходов свыше 5 млн руб. Давайте разберемся, что подразумевается под «справедливостью» в данном контексте.

Налоговая реформа. Как повышение НДФЛ скажется на нашей жизни
1

Интересные материалы

НДФЛ

⏳ Путин: окончательное принятие поправок-2025 в НК планируется в августе

О сроке принятия изменений в Налоговый кодекс с 2025 года президент заявил на встрече с молодыми специалистами, работающими на Дальнем Востоке.