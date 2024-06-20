Срочный трудовой договор с беременными предложили продлевать на 3 года

Сейчас после родов беременную женщину на срочном трудовом договоре увольняют, если срок договора истекает во время беременности. Предлагают сдвинуть дату увольнения.

Законопроект с такой поправкой в ТК внесен в Госдуму.

Продление срока договора хотят сделать такое: в общем случае – до достижения ребенком 3 лет;

для матери ребенка-инвалида или инвалида с детства – до достижения ребенком 18 лет;

для одинокой матери – до достижения ребенком 14 лет.

Сейчас женщина, которая работала по срочному трудовому договору и живет только на свою зарплату, с младенцем на руках на следующий день после увольнения должна искать себе новую работу, чтобы на что-то жить, — сетуют авторы проекта – депутаты от СРЗП.

Если после рождения ребенка женщина продолжит быть сотрудницей организации, она сможет оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое положено только работающим.