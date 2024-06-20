Сбер сохранит ставку 8% по ипотеке на новостройки

Банк за счет субсидий сохранит ставку 8% годовых на первые 5 лет пользования кредитом на покупку жилья в новостройке.

В июле 2024 года власти свернут льготную ипотечную программу «Господдержка», но Сбер улучшит условия для клиентов.

Все застройщики за счет субсидий смогут сохранить привычную ставку 8% на первые годы пользования кредитом — от года до 5 лет. Сейчас минимальная ставка по программе «Субсидирование на короткий срок» составляет 11,5% годовых.

«Сбер предложит скидку в 0,3 п.п. на ставку по рыночным программам (без господдержки), ипотека по которым оформляется свыше установленных лимитов», — сказано на сайте банка.

Также Сбербанк объявил о снижении ставок по комплексному предложению для объектов с финансированием банка. Минимальная ставка на время строительства будет 12,2% — за счет увеличенного дисконта в 6 процентных пунктов. Сейчас ставка составляет 14,4%.