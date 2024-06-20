Отпуск работников детсадов могут увеличить

Сейчас продолжительность отпуска педагогического работника установлена в размере 42 или 56 календарных дней — в зависимости от вида образовательного учреждения и должности. Это складывает несправедливую систему предоставления отпусков, считает депутат.

«Получается, что воспитатели, инструктора по физической культуре, логопеды, музыкальные руководители, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, старшие воспитатели, вожатые имеют продолжительность отпуска меньше, чем школьные учителя. Хотя нагрузка у них колоссальная и точно не меньше, учитывая, что группы в детсадах зачастую переполнены.

Работа тяжелая, ответственная, с большой психологической нагрузкой. Именно воспитатели являются главными помощниками родителей в воспитании детей, помогают им познавать мир и научиться новому. Зарплаты у них при этом небольшие и незаслуженно короткий отпуск», — пишет Лантратова в своем телеграм-канале.