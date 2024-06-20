Глава комитета Госдумы по финансовому рынку спрогнозировал укрепление рубля на фоне санкций против Мосбиржи

Аксаков отметил, что санкции против Мосбиржи были предсказуемы и вызвали определенное волнение на валютном рынке. По его словам, некоторые спешно начали закупать валюту, подняв курс доллара до 200 рублей. Однако ситуация вскоре стабилизировалась.

«Мы видим, что рынок стабилизировался, покупка и продажа долларов и евро происходит за пределами биржи. На межбанковском рынке есть специальная структура, которая функционировала еще до санкций, и больше половины покупок долларов, евро и юаней и других валют осуществлялась за пределами Мосбиржи», — подчеркнул парламентарий в интервью «Парламентской газете».

Он указал, что в настоящее время объем покупок валюты значительно возрос. В то же время курс национальной валюты выровнялся, и рубль даже укрепил свои позиции.

После введения 12 июня Минфином США санкций в отношении Московской биржи были остановлены торги долларом, евро и гонконгским долларом. Вместо прежнего метода расчета официального курса валют на основе биржевых торгов ЦБ начал использовать новый подход — данные о банковских операциях с валютой и информацию с внебиржевых цифровых платформ.

Ранее мы сообщали, что по мнению Аксакова, фиксированного курса валют не будет.