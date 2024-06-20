Налоговики выявляют упрощенцев, которые не сдают уведомления по ЕНП

По УСН надо платить не только годовой налог, но и авансовые платежи. Некоторые бизнесмены эту обязанность игнорируют. Но налоговики на чеку.

Инспекторы анализируют движения по счету и данные по ККТ. В итоге выясняется, что деятельность идет, выручка есть, а уведомления по ЕНП на авансы не сдаются.

Об этом сообщает региональное УФНС.

Налоговики напоминают, что до 25 июля надо сдать ЕНП-уведомление на аванс по УСН за 2 квартал, а до 29 июля уплатить аванс.

За неуплату авансовых платежей начисляют пени.

При этом если аванс по УСН «доходы» у ИП полностью уменьшен до нуля за счет фиксированных взносов, сдавать нулевое уведомление не надо.

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