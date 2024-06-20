⚡️ Итоги дня: москвичей предупредили об угрозе смерчей, Zeekr запретила продавать электромобили в РФ, а в вузах появится бакалавриат по искусственному интеллекту

В WhatsApp теперь можно настроить отправку качественных фото по умолчанию. Появится новая функция, которая позволит при отправке медиафайлов устанавливать HD-качество по умолчанию.

HeadHunter запустил соцсеть для нетворкинга «Сетка». На основе искусственного интеллекта команда «Сетки» спроектировала карьерный путь миллионов пользователей, сферы профессиональных интересов и сеть контактов. С 20 июня она доступна для всех пользователей.

Резко выросли курсы криптовалют, связанных с искусственным интеллектом. Криптовалюты проектов, которые агрегаторы относят к категории «Искусственный интеллект», продемонстрировали рост на 17% — до 1,3 млрд долларов.

В России запустят первую программу бакалавриата по ИИ. «Яндекс», Сбер и несколько ведущих российских вузов запускают новую программу бакалавриата по искусственному интеллекту. В 2024/2025 учебном году университеты-участники примут на программу 100 выпускников школ страны с самыми высокими баллами.

Роспотребнадзор открыл горячую линию для пострадавших от отравления. Покупатели готовой еды заразились ботулизмом после заказа салата «Лобио», который приготовили компании «Локалкитчен» и «САВОН-К».

«Вкусно — и точка» вывела из меню чиабатту с тунцом из-за проверок.

Спрос россиян на летний отдых в санаториях за год вырос на 15%. Самыми популярными странами для оздоровительного отдыха остаются Белоруссия и Абхазия.

Размер «пенсии мечты» россиян превысил 48 тыс. рублей. У людей старше 45 лет размер пенсии мечты выше, чем у молодежи до 24 лет: 50,2 тыс. руб. против 44,3 тыс. руб. соответственно.

Москвичей призвали не выходить на улицу 20 июня из-за угрозы смерчей. Об этом предупредил мэр столицы Сергей Собянин. Порывы ветра достигнут 18–23 метров в секунду с 12.00 до 17.00.

Китайская компания Starpery Technology разработала реалистичных секс-кукол с искусственным интеллектом. Специалисты бренда стремятся создать куклу, с которой можно будет общаться так же естественно, как с живым человеком. Первые куклы с ИИ появятся на прилавках магазинов уже до конца года.

Производитель автомобилей Zeekr с 30 июня запретит продавать свои электрокары в России. Zeekr не объяснила причины своего решения и не рассказала о штрафах, которые ждут дилеров в случае нарушения запрета.