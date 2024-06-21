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Мошенничество

60% мошеннических сайтов выдают себя за инвестиционные платформы

Каждый день специалисты по информационной безопасности выявляют больше 600 новых сайтов, которые копируют инвестиционные сервисы, сайты госорганов и популярных компаний.

Чаще всего мошенники занимаются подделкой сервисов для инвестиций, а также сайтов известных компаний и брендов. Жертв заманивают на ресурсы через фишинговые ссылки в рекламных баннерах на сайтах, а также через мессенджеры и письма по электронной почте.

Больше 60% фишинговых ресурсов имитируют интерфейсы популярных инвестиционных платформ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «МегаФон» и «Яндекс браузера».

В 10% случаев мошенники копируют сайты известных брендов и компаний, а 30% фишинговых атак происходят с сайтов, похожих на социальные сети, сервисы по онлайн-продаже билетов. Злоумышленники создают интерфейсы, похожие на личные кабинеты пользователей онлайн-банков и государственных порталов.

Каждый день «МегаФон» совместно с «Яндекс браузером» находят свыше 600 новых мошеннических доменов.

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Вклады

Про начисленные проценты по вкладам налоговые будут узнавать автоматически

Автоматизация взаимодействия налоговых органов с банками по начисленным процентам на банковские вклады физических лиц запланирована на декабрь 2024 года.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоговые изменения 2025

Минфин сохранит уровень НДФЛ в Северных регионах

Власти планируют оставить прежней ставку НДФЛ в регионах с высокими уровнями северных коэффициентов и надбавок.

ОСАГО

С 1 июля водители смогут оформить «Синие карты»

Вместо «Зеленых карт», которые дают автомобилистам право передвигать за границей, начнут действовать «Синие карты». Пока что их можно применять для поездок в Белоруссию.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Психология для бухгалтера

Сгорел на работе. Как бухгалтеру победить стресс и оставаться в ресурсе

Стресс — неотъемлемая часть жизни бухгалтера. Не успели «победить» ЕНС, как добавили кучу уведомлений по НДФЛ, разобрались с ними, а тут и налоговая реформа подоспела. Панические атаки, бессонница и постоянная тревоги — наши лучшие друзья? Нет, спасибо, таких друзей нам не надо. Создали курс самопомощи, который избавит вас от последствий стресса.

Сгорел на работе. Как бухгалтеру победить стресс и оставаться в ресурсе
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igotosochi
Валюта

Рубль дорожает. Почему, зачем и надолго ли?

Рубль в последнее время стал укрепляться относительно всех валют, в том числе основных в мировой и российской экономике: доллара, евро и юаня. Нечто подобное, но в гораздо больших масштабах мы уже наблюдали с марта по июль 2022 года, а до декабря того же года был флэт.

Рубль дорожает. Почему, зачем и надолго ли?
Налоговые изменения 2025

Силуанов: дифференциация налогов на прибыль заставит бизнес уйти в тень

Чтобы платить меньше налогов, бизнес начнет скрывать свои финансовые результаты. Поэтому налог на прибыль не хотят привязывать к рентабельности компаний.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Сервисы проверки контрагентов

Скоро заработает цифровая платформа оценки налогоплательщиков по данным ФНС

На декабрь 2024 года намечено создание в виде распределенного реестра цифровой платформы оценки налогоплательщиков на основании данных ФНС.

Мошенничество

60% мошеннических сайтов выдают себя за инвестиционные платформы

Каждый день специалисты по информационной безопасности выявляют больше 600 новых сайтов, которые копируют инвестиционные сервисы, сайты госорганов и популярных компаний.

Имущественный вычет

Сервис упрощенного получения имущественного и инвествычета заработает в конце года

Автоматизация функционала для предоставления налогоплательщикам-физическим лицам в упрощенном порядке имущественного и инвестиционного налоговых вычетов по НДФЛ ФНС наметила на декабрь 2024 года.

Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Сбер с 25 июня начнет обслуживать компании в Донецке и Луганске

Юридические лица из новых регионов смогут открывать расчетные счета в Сбербанке и получать токены ФНС для работы с отчетностью.

Бизнес легко
РСВ

РСВ за 2 квартал 2024 года: как заполнить и сдать, образец

Полугодовой «Расчет по страховым взносам» (РСВ) нужно сдать не позднее 25 июля 2024 г.  Рассказываем, как заполнить и сдать расчет в налоговую и приведем пример его заполнения.

РСВ за 2 квартал 2024 года: как заполнить и сдать, образец
Трудовое право

💁 Срочный трудовой договор с беременными предложили продлевать на 3 года. Эксперт: это повлияет на работодателей, поэтому нужен баланс интересов

Сейчас после родов беременную женщину на срочном трудовом договоре увольняют, если срок договора истекает во время беременности. Предлагают сдвинуть дату увольнения.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Людмила Решетникова
ГК РФ

С какого момента отсчитывать гарантийный срок при поставке товара

Немного поговорим о течении гарантийного срока по договору поставки.

С какого момента отсчитывать гарантийный срок при поставке товара
Айрат Хаматов
Саморазвитие

Метод Уолта Диснея: как бухгалтеру включить в себе креатив

Один из любимых способов целеполагания, он ещё и используется для развития креативности 👇🏼

Налоговые изменения 2025

Депутаты предлагают уточнить параметры НДС для малого бизнеса и амнистии за дробленку

Некоторые депутаты, правозащитники и представители бизнес-сообщества просят доработать законопроект о донастройке налоговой системы с 2025 года и конкретизировать понятие налоговой амнистии, а также снизить нагрузку на малый бизнес при уплате НДС.

«Мои самозанятые»
Самозанятые

Самозанятый — бывший работник. Можно ли с ним сотрудничать

Сотрудничество с самозанятыми выгодно для заказчика: можно не нести расходы на больничные, отпуска, налоги и взносы, оборудование рабочих мест. Но если заказчик нанимает самозанятого, который когда-то был у него в штате, это наверняка заинтересует ФНС. Расскажем — почему.

Самозанятый — бывший работник. Можно ли с ним сотрудничать
Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

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Налоговые изменения 2025

При определении ставки НДФЛ хотят учитывать выплаты по ипотеке

Для семей с двумя и более детьми могут сохранить ставку 13% при доходе до 5 млн рублей, а ветеринарному бизнесу предложили установить нулевую ставку НДС.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обособленные подразделения, филиалы

❗ ФНС сократит отчетность обособленных подразделений

На июль 2026 года Федеральная налоговая служба запланировала сокращение отчетности обособленных подразделений.

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Интересные материалы

Центр Финансового Управления
Блокировка счетов

«Вы не сдали декларацию, которую и не должны были сдавать» и еще четыре причины, по которым вам «заморозят» деньги на счете: как разблокировать средства

Узнайте, нет ли риска, что вашу компанию/ИП лишат возможности свободно распоряжаться денежными средствами на своем счете. Причем причины, по которым сейчас могут приостановить операции на счете, довольно оригинальны. Например, если компания не сдала декларацию, которую и не должна была сдавать. Как обезопасить бизнес от «заморозки» средств и что делать, если это все-таки произошло, узнайте из нашей статьи.

«Вы не сдали декларацию, которую и не должны были сдавать» и еще четыре причины, по которым вам «заморозят» деньги на счете: как разблокировать средства