60% мошеннических сайтов выдают себя за инвестиционные платформы

Каждый день специалисты по информационной безопасности выявляют больше 600 новых сайтов, которые копируют инвестиционные сервисы, сайты госорганов и популярных компаний.

Чаще всего мошенники занимаются подделкой сервисов для инвестиций, а также сайтов известных компаний и брендов. Жертв заманивают на ресурсы через фишинговые ссылки в рекламных баннерах на сайтах, а также через мессенджеры и письма по электронной почте.

Больше 60% фишинговых ресурсов имитируют интерфейсы популярных инвестиционных платформ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «МегаФон» и «Яндекс браузера».

В 10% случаев мошенники копируют сайты известных брендов и компаний, а 30% фишинговых атак происходят с сайтов, похожих на социальные сети, сервисы по онлайн-продаже билетов. Злоумышленники создают интерфейсы, похожие на личные кабинеты пользователей онлайн-банков и государственных порталов.

Каждый день «МегаФон» совместно с «Яндекс браузером» находят свыше 600 новых мошеннических доменов.