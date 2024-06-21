60% мошеннических сайтов выдают себя за инвестиционные платформы

Чаще всего мошенники занимаются подделкой сервисов для инвестиций, а также сайтов известных компаний и брендов. Жертв заманивают на ресурсы через фишинговые ссылки в рекламных баннерах на сайтах, а также через мессенджеры и письма по электронной почте.
Больше 60% фишинговых ресурсов имитируют интерфейсы популярных инвестиционных платформ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «МегаФон» и «Яндекс браузера».
В 10% случаев мошенники копируют сайты известных брендов и компаний, а 30% фишинговых атак происходят с сайтов, похожих на социальные сети, сервисы по онлайн-продаже билетов. Злоумышленники создают интерфейсы, похожие на личные кабинеты пользователей онлайн-банков и государственных порталов.
Каждый день «МегаФон» совместно с «Яндекс браузером» находят свыше 600 новых мошеннических доменов.
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