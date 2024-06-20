ЛДПР хочет увеличить максимальную ставку НДФЛ до 25%

Повышенный налог на доходы физических лиц будут платить те, кто зарабатывает в год больше 100 млн рублей.

Фракция ЛДПР во втором чтении законопроекта об усовершенствовании налоговой системы предложит повысить максимальную ставку НДФЛ до 25%. Она будет применяться к доходам свыше 100 млн рублей в год.

«ЛДПР предлагает увеличить верхний предел максимальной ставки НДФЛ до 25% на доходы свыше 100 млн рублей в год», — сказал зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Депутаты фракции также просят возвращать через налоговый вычет всю уплаченную сумму НДФЛ, если доход человека не превышает 360 000 рублей в год.

По налогу на дивиденды они хотят расширить прогрессивную шкалу и добавить третью ступень — ставку 18% на доходы свыше 100 млн рублей в год. От этих налоговых поступлений 3% предлагается направить на восстановление и развитие новых территорий.

Недавно мы писали, что фракция «Новые люди» предложит для семей с двумя и более детьми сохранить ставку 13% при доходе до 5 млн рублей.