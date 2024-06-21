При определении ставки НДФЛ хотят учитывать выплаты по ипотеке

Для семей с двумя и более детьми могут сохранить ставку 13% при доходе до 5 млн рублей, а ветеринарному бизнесу предложили установить нулевую ставку НДС.

Фракция «Новые люди» во втором чтении законопроекта о совершенствовании налоговой системы предложит учесть ипотечную нагрузку при определении ставки НДФЛ.

«При определении ставки НДФЛ учитывать ипотечную нагрузку гражданина, то есть: при доходе, который не превышает 5 млн рублей в год, и при наличии ипотечного кредита на единственное жилье, ставка НДФЛ сохраняется на уровне 13%», — сказано в инициативе.

Для семей с двумя и более детьми также хотят закрепить ставку 13% при доходе до 5 млн рублей в год. Такие же условия должны распространяться и на специалистов, которые работают в приоритетных отраслях экономики. Например, в авиационной промышленности, автомобилестроении, железнодорожном машиностроении и т. д.

Нулевую ставку НДС предложили распространить не только для бизнеса в сфере общепита, но и на тех, кто оказывает ветеринарные услуги.

Текущая версия законопроекта предполагает, что для лиц с доходами до 2,4 млн рублей год ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн придется платить 15% налога, от 5 до 20 млн — 18%, а годовой заработок свыше 50 млн рублей обложат НДФЛ по ставке 22%. ФНС удержит повышенные налоги не со всей суммы дохода, а только с суммы превышения.