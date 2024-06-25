Счетная палата вернула больше 26 млрд рублей

Благодаря исправлению ошибок и нарушений аудиторы вернули в бюджет свыше 26 млрд рублей.

В ходе проверок исполнения федерального бюджета за 2023 года аудиторы Счетной палаты смогли вернуть в бюджет страны больше 26 млрд рублей. Это удалось сделать благодаря своевременному исправлению ошибок.

«Обеспечен возврат средств в бюджет в сумме более 26 млрд, направлено 260 предоставлений, семь предписаний, возбуждено 132 дела об административных правонарушениях», — сказал председатель ведомства Борис Ковальчук.

Большинство нарушений касаются контрактов по госзакупкам. Всего аудиторы нашли свыше 4,8 тыс. нарушений. Их последствия оценили в 2,1 трлн рублей.

Недавно мы писали, что Счетная палата отправила 22 обращения в Генпрокуратуру и 7 заявлений в ФСБ.