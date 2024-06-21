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Налоговые изменения 2025

Глава Минфина: ставка налога от продажи имущества не изменится

Владельцы имущества и ценных бумаг, которые получают годовой доход свыше 50 млн рублей, будут платить НДФЛ с продажи таких активов по повышенной ставке.

Антон Силуанов заявил, что правительство хочет сохранить налоговую ставку на доходы от реализации имущества.

«Предлагается сохранить ставку на доходы от реализации имущества, предельную ставку по дивидендам, процентам по депозитам, доходам от операций с ценными бумагами, срок владения которыми менее пяти лет», — сказал Силуанов.

Однако для состоятельных россиян будет введена прогрессивная система. Если владельцы имущества зарабатывают в год свыше 50 млн рублей, они будут платить повышенный НДФЛ при продаже имущества или ценных бумаг. Даже несмотря на пятилетний срок владения.

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