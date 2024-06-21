Бизнесу станет проще вступать в ассоциации и союзы: зачем

Правительство поддержало предложенный Минэкономразвития законопроект, сокращающий до одной недели процедуру вступления хозяйственных обществ (АО и ООО) в ассоциации и союзы.

Передать полномочия можно будет внеся изменения в устав общества.

Сейчас решение о вступлении общества в ассоциации принимает только высший орган управления общества — то есть общее собрание акционеров или участников. А формирование повестки, подготовка бюллетеней для голосования, рассылка приглашений занимают обычно больше месяца.

Законопроект разработан в рамках трансформации делового климата. Он направлен на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса, в том числе на устранение избыточных или устаревших требований.

«Участие в ассоциациях (союзах) для компаний — это возможность повысить свою привлекательность на рынке. Такие объединения создаются для защиты профессиональных интересов и развития отрасли, достижения общественно полезных целей, координации предпринимательской деятельности. Законопроект создает для хозяйственных обществ (АО и ООО) возможность передать полномочия по принятию решений о вступлении в ассоциации (союзы) на уровень совета директоров или правления, что позволит сократить сроки принятия таких решений в среднем до одной недели», — отметил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

По данным ФНС, в России зарегистрировано более 51 тыс. акционерных обществ, в том числе 846 публичных (ПАО), и более 2,5 млн обществ с ограниченной ответственностью — ООО.