Дивиденды не включают в таможенную стоимость товаров. Но могут и включить, если импортер мухлюет

Контролирующие органы могут и должны выяснять действительный экономический смысл спорных платежей или операций.
Об этом сообщает Минфин в письме от 10.01.2024 № 27-01-21/439.
Бывают такие случаи, российская фирма покупает товар у зарубежного контрагента. И это единственный поставщик и при этом единственный акционер этого покупателя.
В данном случае выплачиваемые продавцу дивиденды фактически ничем не отличаются от подлежащего включению в таможенную стоимость товаров дохода, полученного в результате последующей продажи этих товаров, который прямо или косвенно причитается продавцу.
Поэтому даже если стороны ВЭД считают, что идет выплата дивидендов, а не оплата за товар, и в таможенную стоимость это не включаются, ФТС все проанализирует и сделает свои выводы.
Импортируемые товары должны быть приобретены в рамках конкурентных рыночных условий, что предусматривает возможность приобретения этих товаров любыми иными заинтересованными лицами на тех же условиях, что и импортером-плательщиком дивидендов, предупреждает Минфин.
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