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Импорт

Дивиденды не включают в таможенную стоимость товаров. Но могут и включить, если импортер мухлюет

Перечисляемые импортером продавцу дивиденды или иные платежи, если они не связаны с ввозимыми товарами, не включаются в таможенную стоимость ввозимых товаров. Но ФТС бдит, чтобы не было злоупотреблений.

Контролирующие органы могут и должны выяснять действительный экономический смысл спорных платежей или операций.

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.01.2024 № 27-01-21/439.

Бывают такие случаи, российская фирма покупает товар у зарубежного контрагента. И это единственный поставщик и при этом единственный акционер этого покупателя.

В данном случае выплачиваемые продавцу дивиденды фактически ничем не отличаются от подлежащего включению в таможенную стоимость товаров дохода, полученного в результате последующей продажи этих товаров, который прямо или косвенно причитается продавцу.

Поэтому даже если стороны ВЭД считают, что идет выплата дивидендов, а не оплата за товар, и в таможенную стоимость это не включаются, ФТС все проанализирует и сделает свои выводы.

Импортируемые товары должны быть приобретены в рамках конкурентных рыночных условий, что предусматривает возможность приобретения этих товаров любыми иными заинтересованными лицами на тех же условиях, что и импортером-плательщиком дивидендов, предупреждает Минфин.

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