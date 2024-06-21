Ассоциация банков России: у Мосбиржи есть возможность возобновить торги долларом и евро

Чтобы сохранить ориентиры по курсу валют, представители финансового сообщества строят планы, как возобновить торги долларом и евро на Московской бирже.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что Московская биржа может торговать «токсичной» валютой, даже несмотря на санкции.

Торговая площадка условно делится на две части: информационную, где принимают заявки на покупку и продажу, и расчетную — там производят выплаты после заключения сделок. Сейчас из-за санкций со стороны США биржа потеряла возможность проводить расчеты в долларах и евро, поскольку иностранные банки следуют ограничениям. Об этом пишет RG.RU.

«Поэтому биржа остановила прием заявок, хотя продолжила торговлю фьючерсами. Производные инструменты — расчетные, а не поставочные, то есть расчет по ним ведется в рублях, поэтому это возможно… Мы в Ассоциации сейчас собираем предложения и идеи от банков о работе в новых условиях, и формируем консолидированную позицию. Предстоит оценить, как организовать торговлю валютой оптимально», — сказал Войлуков.

Также он добавил, что подсанкционные банки могут обмениваться информацией для проведения сделок с валютой. Они вправе выставлять друг другу заявки на покупку и продажу долларов и евро. Именно этот процесс можно организовать на Мосбирже.

Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков объяснил, что торговать долларом могут банки, но часть участников таких операций не должна быть под санкциями. Таким организациям нужны долларовые счета за рубежом.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что у партнеров Мосбиржи есть риск попасть под вторичные санкции, поэтому заново организовать торговлю валютой будет проблематично.

«Американцы подали сигнал для всех, кто работает с Мосбиржей, что это больше недопустимо. Из-за этого участники рынка, особенно иностранные, будут взвешивать политические риски для себя. Это серьезные риски, поэтому и простых решений в этой ситуации нет», — сказал Аксаков.

О возможностях Мосбиржи снова торговать долларом и евро заявил и главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его мнению, на биржу нужно выпустить все российские финансовые компании, которые попали под санкции. Они смогут сформировать каркас валютного рынка.