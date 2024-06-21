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Утилизационный сбор

Доходы от утилизационного сбора выросли в 2,5 раза

По статье доходов от утильсбора бюджет получил 142 млрд рублей. До конца года Минфин хочет собрать 1 трлн.

За первый квартал 2024 года бюджет получил 142 млрд рублей от улитьсбора, что почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2023 года. На рост бюджетных поступлений повлияло увеличение ставок платежа, а также импорт автомобилей.

Минфин планирует до конца года по статье доходов от утилизационного сбора получить почти 1 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

«Для бюджета утильсбор — значимая статья доходов. Для сравнения, судя по прогнозу, в 2024 году он принесет казне больше, чем, например, акцизы на табачную продукцию. Такой объем средств сопоставим с запланированными расходами на ЖКХ или двукратным размером трат на охрану окружающей среды», — сказала старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Александра Авдонина.

Большая часть сбора приходится на ввозимые транспортные средства, поскольку для российских машин до четвертого квартала 2024 года предусмотрена отсрочка платежа.

Утилизационный сбор покрывает расходы на переработку автомобилей и специальной техники, когда они выйдут из эксплуатации. Платеж считается по формуле: базовая ставка умножить на коэффициент. Он зависит от возраста автомобиля и других характеристик. Коэффициент может составлять от 1,3 до 21,4.

Например, в 2024 году для легковых авто базовая ставка составляет 20 тыс. рублей, для самоходных машин и прицепов — 172,5 тыс., а для остального транспорта — 150 тыс.

Если человек ввозит из-за границы авто для личного пользования, то коэффициент будет от 0,17 до 0,26. Размер сбора составит от 3,4 до 5,2 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что ГАИ может отказаться ставить на учет ввезенные иномарки. Это касается перекупщиков, которые перепродают в течение года ввезенный из-за границы автомобиль. Им придется заплатить утильсбор по коммерческому тарифу от 300 тысяч до 1,3 млн рублей. Иначе авто не поставят на учет.

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