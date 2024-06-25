₽ Заказать рекламу
Реклама

Компании и ИП смогут обзванивать клиентов только с официальных номеров

Чтобы сократить число спам-звонков и быстрее привлекать к ответственности компании за незаконную рекламу, депутаты разрешат звонить клиентам только с официальных телефонов.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 18 закона «О рекламе». Депутаты хотят обязать юридических лиц и ИП обзванивать клиентов только с официальных номеров контактных телефонов, которые должны быть размещены на сайте компаний.

Это сделано для того, чтобы эффективнее бороться с мошенниками и недобросовестными предпринимателями, которые занимаются спам-звонками. Как правило, автообзвоны происходят не через номера телефонов компаний, а с номеров физлиц, которых сложно привлечь к ответственности.

«Введение обязательства для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлять обзвон граждан с целью распространения рекламы только с официальных номеров контактных телефонов (…) снизит количество спам-звонков для граждан, а также облегчит процедуру привлечения к ответственности недобросовестных организаций за распространение рекламы с нарушением законодательства», — сказано в пояснительной записке.

В 2023 году клиенты одного из крупнейших мобильных операторов получили 8 млрд спам-звонков. Это на 36% больше, чем в 2022 году. С действиями спамеров и телефонных мошенников сталкивались 94% абонентов.

Начать дискуссию

Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Больше консультаций с экспертами, помощь бухгалтеру с налоговыми изменениями-2025 и другие обновления Клерк.Премиум

Грядет налоговая реформа, и скоро нужно будет рассчитывать налоги по новым правилам. В подписке Клерк.Премиум регулярно появляются инструкции по практическому применению изменений в виде статей, вебинаров и онлайн-курсов. Рассказываем, какой контент уже добавился и скоро добавится в подписке. А еще мы увеличили количество доступных подписчикам консультаций!

Больше консультаций с экспертами, помощь бухгалтеру с налоговыми изменениями-2025 и другие обновления Клерк.Премиум
1

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

👓 Поправки-2025 в НК одобрены, бухгалтеры назвали лучший сервис для отчетов, отменят 3-НДФЛ, возобновят индексацию пенсий. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

Астрал
Электронные подписи

«Длинные» сертификаты электронной подписи: новшество в закон 63-ФЗ

4 августа 2023 года президент подписал поправки к закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Теперь удостоверяющие центры обязаны по требованию заявителя выдавать квалифицированные сертификаты электронной подписи сроком на 12 лет.

«Длинные» сертификаты электронной подписи: новшество в закон 63-ФЗ

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиции

Мосбиржа будет автоматически переводить заявки на вечернюю сессию

Неисполненные заявки инвесторов на покупку ценных бумаг автоматически отправятся на торги в вечернюю сессию.

Нетология
Маркетинг

Контент-маркетинг в 2024 году: зачем бизнесу копирайтеры

О чем мечтает каждый предприниматель? Сделать свой бизнес узнаваемым, найти новых клиентов и сохранить постоянных, обеспечить стабильный доход и занять лидирующие позиции. В решении этих задач поможет копирайтер: он способен увлекательно рассказать о бизнесе вне зависимости от сферы деятельности — и о цветочной студии, и о производстве стройматериалов.

Контент-маркетинг в 2024 году: зачем бизнесу копирайтеры
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры в шоке от налоговой реформы 2025 / БухТуб

Реформа НК — почему бухгалтеры в панике? Сотрудники со значком ГТО получат прибавку к зарплате. Опять говорят об отмене ЕГЭ. И другие новости в горячем выпуске БухТуб.

1

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
СберРешения
Проверки ККТ

Проверка ККТ в ФНС: какие изменения проверки онлайн-касс нас ждут в 2024 году

Пользователям онлайн-ККТ всегда нужно быть готовыми к проверкам со стороны контролирующих органов. Узнайте о предстоящих изменениях в проверке кассовых аппаратов в ФНС и как они могут повлиять на ваш бизнес в 2024 году. Получите информацию о новых требованиях к онлайн-кассам и процессе проверки.

Проверка ККТ в ФНС: какие изменения проверки онлайн-касс нас ждут в 2024 году
Бизнес легко
Индивидуальный предприниматель

Как ИП рассчитать и оплатить взносы свыше 300 тыс. руб. в год

Ведение собственного бизнеса — это не только возможность заработать, но и необходимость соблюдать определенные правила и законы. Один из таких обязательных моментов — уплата страховых взносов. Разберемся, как предпринимателю правильно рассчитать и оплатить взносы, если доход превысил 300 тысяч рублей в год.

Как ИП рассчитать и оплатить взносы свыше 300 тыс. руб. в год
Реклама

Компании и ИП смогут обзванивать клиентов только с официальных номеров

Чтобы сократить число спам-звонков и быстрее привлекать к ответственности компании за незаконную рекламу, депутаты разрешат звонить клиентам только с официальных телефонов.

ОВИОНТ ИНФОРМ
Хранение документов

Сроки и правила хранения документов, в том числе и электронных

Ведение документации и обеспечение ее сохранности — одна из главных задач в деятельности любой организации. В данной статье мы рассмотрим типы документов и сроки их хранения на основании законодательства.

Сроки и правила хранения документов, в том числе и электронных
Реклама

Рекламодателям запретят размещаться на заблокированных ресурсах

Депутаты хотят на законодательном уровне запретить рекламу за заблокированных интернет-ресурсах.

Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в мае 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений мая по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в мае 2024 года

Разборы законов

1 331
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Клерк
Карьера бухгалтера

Зачем опытному бухгалтеру курс по бухгалтерии с нуля

На первый взгляд курс «Профессия бухгалтер с нуля» подойдет только тем, кто только планирует стать бухгалтером — человеку без всякого опыта в этой сфере, а практику там делать нечего. Но это не так, наоборот — это возможность изучить новые участки, изменения в законах и сложные ФСБУ на простом и понятном языке.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры для бухгалтера

Лучшие обзоры на «Клерке» за 2024 год: юристы, маркетплейсы, интернет-бухгалтерии, эквайринг, самозанятые, онлайн-кассы, лизинг, налоговый мониторинг

Узнать, где лучше купить онлайн-кассу, выбрать лучший маркетплейс для старта, найти надежного юриста для решения проблем с налоговой, подключить выгодный эквайринг и без проблем работать с самозанятыми. Все это и многое другое вы сможете сделать с обзорами от «Клерка».

Общество

Сироты не останутся без жилья из-за долгов родителей

У несовершеннолетних сирот не смогут забрать единственное жилье для погашения долгов наследодателей.

4
Пользователи интернета

Больше 13 млн запросов поступило в ЕГР ЗАГС

Чаще всего сведения из единого реестра запрашивают родители, чтобы получить доступ к онлайн-сервисам для своих детей.

Охрана труда

Голикова огласила итоги профосмотров и диспансеризаций за прошлый год: статистика у мужчин и женщин

По словам зампредседателя правительства, в 2023 году в России профосмотры и диспансеризацию прошли более 93 млн граждан, из них почти 66 миллионов взрослых.

4
Экспорт

Экспортерам снизили порог обязательной продажи валютной выручки до 60%

Кабмин требует от крупнейших экспортеров продавать не 80% валютной выручки, а только 60%.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ПСН

Если отменить патент, обратной дороги нет: только ждать конца года

При прекращении предпринимательской деятельности до истечения срока действия патента, вновь перейти по этому же виду деятельности на ПСН можно не ранее следующего года.

Интересные материалы

Утилизационный сбор

Доходы от утилизационного сбора выросли в 2,5 раза

По статье доходов от утильсбора бюджет получил 142 млрд рублей. До конца года Минфин хочет собрать 1 трлн.