Компании и ИП смогут обзванивать клиентов только с официальных номеров

Чтобы сократить число спам-звонков и быстрее привлекать к ответственности компании за незаконную рекламу, депутаты разрешат звонить клиентам только с официальных телефонов.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 18 закона «О рекламе». Депутаты хотят обязать юридических лиц и ИП обзванивать клиентов только с официальных номеров контактных телефонов, которые должны быть размещены на сайте компаний.

Это сделано для того, чтобы эффективнее бороться с мошенниками и недобросовестными предпринимателями, которые занимаются спам-звонками. Как правило, автообзвоны происходят не через номера телефонов компаний, а с номеров физлиц, которых сложно привлечь к ответственности.

«Введение обязательства для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлять обзвон граждан с целью распространения рекламы только с официальных номеров контактных телефонов (…) снизит количество спам-звонков для граждан, а также облегчит процедуру привлечения к ответственности недобросовестных организаций за распространение рекламы с нарушением законодательства», — сказано в пояснительной записке.

В 2023 году клиенты одного из крупнейших мобильных операторов получили 8 млрд спам-звонков. Это на 36% больше, чем в 2022 году. С действиями спамеров и телефонных мошенников сталкивались 94% абонентов.