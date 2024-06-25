ФССП передаст государству бизнес-центр «Агат» в Москве

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Судебные приставы обратят в доход государства имущество экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. В список вошел московский бизнес-центр «Агат».

«Федеральная служба судебных приставов продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества Хотина. В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче бизнес-центра "Агат"», — сказали в ФСПП.

В начале июня приставы уже национализировали ТЦ «Черемушки», бизнес-центр Cherry Tower, Four Seasons Hotel Moscow и галерею «Модный сезон».

Алексея Хотина задержали в апреле 2019 года по обвинению в растрате 23 млрд рублей из банка «Югра». Он вместе с топ-менеджерами оформил несколько кредитных договоров на подконтрольные компании и вывел деньги. В марте 2024 года Хотина приговорили к 9 годам колонии общего режима.

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