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Банки

Т-банк в списке крупнейших эквайеров Европы

Банк в 2023 году провел 2 млрд операций через национальные платежные системы и занял второе место в рейтинге интернет-эквайеров России.

Т-банк стал одним из крупнейших эквайеров Европы по числу транзакций в 2023 году. Об этом сказано в ежегодном исследовании рынка безналичных платежей Nilson Report.

Также кредитная организация заняла второе место в рейтинге онлайн-эквайеров России. В 2023 году Т-Банк провел 2 млрд транзакций через национальные платежные системы.

«Мы вновь подтвердили лидерскую позицию на рынке, оставаясь одним из ключевых банков-эквайеров в Европе, в том числе в сфере онлайн-платежей (…) Мы планируем и дальше оттачивать клиентский сервис, повышать удобство и безопасность продуктов и платежных решений, а также запускать новые», — сказал вице-президент организации Сергей Хромов.

Банк занял восьмое место в европейском рейтинге интернет-эквайеров и второе место среди участников из России. Сервис Т-Касса провел почти 1,3 млрд онлайн-транзакций.

Сейчас экосистема Т-банка обслуживает больше 40 млн человек или четверть населения РФ.

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