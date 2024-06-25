Работу Социального фонда в 2023 году оценили как успешную

Состоялось заседание правления Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР), в ходе которого подведены итоги по важным направлениям деятельности.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова и ее первый зам Александр Варфоломеев приняли участие в заседании и отметили успешную работу СФР.

Участники обсудили проект федерального закона об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год. Совфед дал положительный отзыв на него и направил его в Госдуму.

Сенатор отметила, что Фонд успешно справился с реализацией объединенных масштабных направлений социальной сферы, и в ближайшее время ему предстоит реализовать анонсированную президентом «разморозку» индексаций пенсий работающим гражданам.

«Уверена, с этой задачей вместе мы справимся и также конструктивно в тесном сотрудничестве продолжим решать вопросы, волнующие наших граждан», — сказала Перминова.

Речь также шла о реализации выплат субсидий работодателям за найм граждан. Подведены итоги организации Фондом инвестирования средств пенсионных накоплений за 2023 год.

Одновременно с процессом объединения ПФР и ФСС в прошлом году Фонд налаживал систему соцобеспечения в новых регионах, осуществлял поддержку участников СВО, развивал цифровые сервисы, добавила Перминова.