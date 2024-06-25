В России могут запретить размещение рекламы в запрещенных соцсетях

Законопроект о запрете рекламы на заблокированных в России ресурсах внесли на рассмотрение Госдумы. Его текст опубликован на портале нижней палаты парламента.

Владельцы заблокированных ресурсов, в том числе «нежелательных» организаций продолжают получать доходы от рекламы, заявили авторы законопроекта. Депутаты в пояснительной записке указали, что рекламные поступления в Instagram и Facebook (запрещены в России) достигают от 50% до 90% всего дохода таких проектов.

«Получение дохода от рекламы владельцами противоправных информационных ресурсов позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам», — заключили авторы законопроекта.