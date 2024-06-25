Как оплачивать сверхурочную работу в ночное время

Если сотрудник работает сверхурочно, то вместо повышенной оплаты он может выбрать отгул. Но если сверхурочка была в ночное время, за это тоже полагается доплата.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 03.06.2024 № 14-6/ООГ-3405.

Сверхурочная работа оплачивается так: первые 2 часа в полуторном размере, далее – в двойном размере.

Доплата за работу в ночное время должна быть не менее 20% — постановление Правительства от 22.07.2008 № 554.

Ночным считается время с 22-00 до 6-00.

Когда условия труда отклоняются от нормальных, применяется повышенная оплата труда по каждому виду отклонения от нормальных условий.

Если работник привлекался к работе сверхурочно и при этом в ночное время, такая работа должна оплачиваться и как сверхурочная, и как работа в ночное время.

Ранее Роструд в письме от 16.11.2023 № ПГ/23969-6-1 сообщал, что предоставление отгула за работу в ночное время не предусмотрено. Но отгул положен за сверхурочную работу.

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