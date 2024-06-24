Комитет Госдумы просит уточнить налоговую реформу: как теперь будут делать вычеты по НДС

Законопроект об усовершенствовании налоговой системы готовится ко второму чтению. Комитет Госдумы по бюджету и налогам уже высказал ряд пожеланий, чтобы уточнить параметры применения НДС малым и средним бизнесом.
Сейчас законопроект предполагает, что предприниматели с доходом свыше 60 млн рублей в год станут платить НДС. При этом можно выбрать общую ставку 20% с правом на вычеты. Или сниженную — 5%, но без возможности получить вычет по НДС.
В документе не сказано, имеет ли право покупатель товаров предъявить к вычету входящий НДС, если его контрагент применяет сниженную ставку НДС в размере 5% без права на вычет. Этот пробел комитет попросил закрыть и позволить компаниям, которые работают с МСП, принимать к вычету такой налог.
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Комментарии11
Это право итак уже есть. В силу других норм НК, в которые никакие изменения не вносятся.
а кто запрещал?
что нужно уточнить, так это право на вычет по авансовым счетам-фактурам при пониженной ставке