Комитет Госдумы просит уточнить налоговую реформу: как теперь будут делать вычеты по НДС

Чтобы малый и средний бизнес на УСН мог работать с крупными компаниями, власти хотят разрешить покупателям товаров и услуг получать вычет за входящий НДС. Даже если контрагент выбрал платить налог по сниженной ставке без возможности получать вычеты.

Законопроект об усовершенствовании налоговой системы готовится ко второму чтению. Комитет Госдумы по бюджету и налогам уже высказал ряд пожеланий, чтобы уточнить параметры применения НДС малым и средним бизнесом.

Сейчас законопроект предполагает, что предприниматели с доходом свыше 60 млн рублей в год станут платить НДС. При этом можно выбрать общую ставку 20% с правом на вычеты. Или сниженную — 5%, но без возможности получить вычет по НДС.

В документе не сказано, имеет ли право покупатель товаров предъявить к вычету входящий НДС, если его контрагент применяет сниженную ставку НДС в размере 5% без права на вычет. Этот пробел комитет попросил закрыть и позволить компаниям, которые работают с МСП, принимать к вычету такой налог.

Узнайте больше о том, как бизнес на УСН будет в 2025 году платить НДС. Присоединяйтесь к вебинару «Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?». Он состоится уже 2 июля.

Записаться

На вебинаре разберем:

Налоговая реформа: основные направления.

УСН и НДС: новые правила работы.

Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

Как бизнесу работать в новых условиях?

Ждем вас на вебинаре 2 июля в 11:00 мск!