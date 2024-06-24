Сбер оштрафовали на 500 тысяч рублей за рекламу вклада

Банк не выполнил требования к рекламе финансовых услуг и теперь должен заплатить 500 тысяч рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк на 500 тыс. рублей за повторное нарушение рекламного законодательства.

«В отношении организации было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения служба оштрафовала банк. В связи с тем, что такое нарушение Сбербанк совершил повторно, штраф составил 500 тысяч рублей», — сказано на сайте ФАС.

В декабре 2023 года ФАС получил жалобу от зрителя телеканала «Петербург — 5 канал», который заметил, что Сбер в рекламе вклада с процентной ставкой 16% годовых не указал существенные условия. А именно: сумму вклада, срок и другие факторы формирования итоговой ставки.

Эта информация была вынесена в поясняющем блоке, набранном мелким шрифтом. В течение короткого времени ротации рекламного сообщения пользователи не смогли получить полную информацию о финансовом продукте.