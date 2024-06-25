У малого и среднего бизнеса крадут почтовые ящики

Специалисты по кибербезопасности Kaspersky заявили о фишинговой схеме, при которой мошенники крадут у представителей малого и среднего бизнеса данные для входа в электронную почту.

Предпринимателям приходят письма от имени начальника отдела по закупкам компании из Дубая. Злоумышленник интересуется наличием нужных продуктов и просит перейти по ссылке, чтобы увидеть подробности заказа на поставку. Об этом пишет ТАСС.

Ссылка из письма ведет на ресурс, который подделывает страницу авторизации одного из почтовых сервисов. Если ввести данные для входа, то все информация из электронной почты бизнесменов попадет в руки мошенников.

Отличительной чертой таких рассылок стало общение на русском языке без опечаток, а также обращение на «ты». Кроме того, письма от мошенников приходят с личных e-mail.