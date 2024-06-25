₽ Заказать рекламу
Мошенничество

У малого и среднего бизнеса крадут почтовые ящики

Мошенники запустили новую схему, чтобы украсть учетные данные бизнесменов от электронной почты.

Специалисты по кибербезопасности Kaspersky заявили о фишинговой схеме, при которой мошенники крадут у представителей малого и среднего бизнеса данные для входа в электронную почту.

Предпринимателям приходят письма от имени начальника отдела по закупкам компании из Дубая. Злоумышленник интересуется наличием нужных продуктов и просит перейти по ссылке, чтобы увидеть подробности заказа на поставку. Об этом пишет ТАСС.

Ссылка из письма ведет на ресурс, который подделывает страницу авторизации одного из почтовых сервисов. Если ввести данные для входа, то все информация из электронной почты бизнесменов попадет в руки мошенников.

Отличительной чертой таких рассылок стало общение на русском языке без опечаток, а также обращение на «ты». Кроме того, письма от мошенников приходят с личных e-mail.

Наталия Лукина

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания и участвуйте в розыгрыше приза

Обычно все наши конкурсы посвящены одной теме, сегодня мы решили задавать разносторонние вопросы. Получилась нескучная викторина, в которой вы можете проверить свои общие знания. Вопросы иногда с подвохом. Будьте внимательны!

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
21

Начать дискуссию

Экспорт

Ввели новое послабление для экспортеров

Кабмин требует от крупнейших экспортеров продавать не 80% валютной выручки, а только 60%.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Утилизационный сбор

Утильсбор может принести в бюджет больше, чем акцизы на табак

По статье доходов от утильсбора бюджет получил 142 млрд рублей. До конца года Минфин хочет собрать 1 трлн.

2
Бесплатно с Ведение бизнеса

Как прописать в договоре правила об ответственности

Невнимание к формулировкам, излишняя доверчивость к деловому партнеру, несерьезное отношение к «бумажкам» — все это приводит к тому, что в договорах появляются несоразмерные сумме сделки условия об ответственности за нарушение обязательств. Если не выполнить их добровольно — заставит суд. Разбираем, как не допустить такой ситуации.

Как прописать в договоре правила об ответственности

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Мошенничество

У малого и среднего бизнеса крадут почтовые ящики

Мошенники запустили новую схему, чтобы украсть учетные данные бизнесменов от электронной почты.

Пользователи интернета

В России будут продавать только смартфоны с возможностью установить RuStore

Чтобы у пользователей из РФ была возможность устанавливать российские приложения, депутаты предлагают обязать производителей и продавцов разрешить установку приложений из магазина RuStore. В них должна быть возможность оплаты интернет-сервисов.

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как подтвердить ставку по НДС 0% при экспорте товаров в Казахстан

Чтобы применить налоговый вычет на НДС по экспортируемым товарам, необходимо заполнить документы и своевременно их подать. Рассказываем, как правильно оформить экспорт товаров в Казахстан.

Как подтвердить ставку по НДС 0% при экспорте товаров в Казахстан

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Автоматизация учета

Конструктор цифрового бизнес-сервиса: будущее ОЦО

Разбираемся в перспективах и тенденциях ОЦО на ближайшие 5 лет.

Конструктор цифрового бизнес-сервиса: будущее ОЦО
Трудовые отношения

Из зарплаты ниже МРОТ исключат все дополнительные выплаты

Депутаты подготовили законопроект с изменения в Трудовой кодекс, которые инициировал Конституционный суд.

Маркетинг

Маркетинговая политика

Порядок определения цены товаров, предоставления скидок клиентам, правила рекламных акций, а также другие элементы ведения бизнеса могут быть подробно изложены организацией в документе под названием «Маркетинговая политика».

Маркетинговая политика
Маркетплейсы

Требования к этикеткам и биркам для одежды

Если вы планируете создать собственный бренд одежды и продавать ее на Ozon, стоит позаботиться о каждой детали, включая этикетки. Ведь если на изделиях не будет торговых ярлыков и вшивных лент, можно получить штраф от Роспотребнадзора. В статье рассказали, как сделать хорошие этикетки и что на них нужно написать.

Требования к этикеткам и биркам для одежды
Е-Офис 24

Как работать с 1С дома и в офисе

Если раньше удаленная работа считалась одним из направлений в организации бизнеса, которое вызвано развитием интернет-технологий, то из-за пандемии коронавируса она превратилась в абсолютную необходимость. Массовый переход на удаленную работу стал устойчивым трендом, на который отреагировали и производители ПО.

Как работать с 1С дома и в офисе
ФСБУ

Что бухгалтерам ждать от ФСБУ 4/2023

В ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» практические ничего не изменилось, но важно не допустить ошибок в новой заголовочной части.

1

Разборы законов

1 334
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ВЭД

Уплата НДС не зависит от того, поступили деньги на счет иностранной компании или нет

При работе с иностранным контрагентом, который не стоит на учете в российской налоговой, исчисление и уплата НДС производится российской фирмой при оплате услуг. Поступили деньги на счет партнера или были заблокированы в следствие санкций, значения не имеет.

Уплата НДС не зависит от того, поступили деньги на счет иностранной компании или нет
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: завод Mercedes будет выпускать Chery, Роскомнадзор заблокирует некоторые звонки, а 99% селлеров на Wildberries не знают правил площадки

Подготовили обзор главных событий дня — 24 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
ФСБУ НМА

Как учитывать краткосрочные НМА

Внесли ясность в бухучет активов, не имеющих материально-вещественной формы со сроком использования, не превышающим 1 год.

Регистрация ООО

Когда компании откажут в госрегистрации

При регистрации организации в налоговом органе можно получить отказ.

Общество

Какие документы нужны для продажи квартиры

Продать квартиру через посредника, подготовить договор купли-продажи самостоятельно — оказывается, так можно! В этом уроке вы узнаете все о том как продать квартиру.

Какие документы нужны для продажи квартиры
Страховые взносы

Не забудьте до 1 июля уплатить страховые взносы

ИП нужно заплатить страховые взносы в размере 1% с суммы дохода больше 300 тысяч рублей за 2023 год.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
УСН

🙉 Через 7 лет налоговая обнаружила, что у ИП неправильная УСН

При регистрации ИП выбрал УСН «доходы минус расходы» 15%, а затем перешел на объект «доходы» 6%. Вернее думал, что перешел. Но налоговая посчитала иначе.

1

Интересные материалы

ТРИО

От хаоса к контролю: как автоматизировать бизнес-процессы компании на 1С

Автоматизация помогает работать эффективнее как маленькому предприятию, так и огромному холдингу. Решения на базе 1С позволяют автоматизировать практически любой процесс в компании. Специалисты компании «ТРИО» помогут вам выбрать и внедрить систему 1С: они уже 17 лет автоматизируют большой и малый бизнес.

От хаоса к контролю: как автоматизировать бизнес-процессы компании на 1С