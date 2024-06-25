Плата за незаконное увольнение облагается НДФЛ. Но платить его придется самостоятельно

Если сотрудника незаконно уволили, по решению суда ему может быть выплачена компенсация за вынужденный прогул. Она облагается НДФЛ.

Если в решении суда не указано, что надо удержать НДФЛ, бывший работодатель не имеет права его удерживать. В этом случае работнику выплачивают всю сумму, указанную в решении.

При этом работодатель обязан до 25 февраля следующего года сообщить в ФНС о невозможности удержания налога.

Налоговики включат этот НДФЛ в налоговое уведомление. Уплатить неудержанный НДФЛ человек должен будет до 1 декабря следующего года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.06.2024 № 03-04-05/51691.

Что касается компенсации морального вреда, то если это связано с повреждением здоровья, такая компенсация не будет облагаться НДФЛ.

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