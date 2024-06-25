Почти 8 млн работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

Законопроект об индексации пенсионных выплат с 2025 года рассмотрят в первом чтении. Изменения затронут 7,87 млн человек.

Сегодня Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам.

«С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 млн человек», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также он добавил, что индексация пенсий вернет в экономику опытные кадры и повысит производительность труда.

Недавно мы писали, что работающим пенсионерам компенсируют недополученные выплаты. С 2025 года пенсия будет индексироваться не один раз с 1 января, а дважды: с 1 февраля — на уровень инфляции и с 1 апреля на уровень роста заработной платы.