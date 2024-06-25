₽ Заказать рекламу
Лимиты по УСН

Лимиты по основным средствам на УСН хотят увеличить до 450 млн рублей

Чтобы у бизнеса был стимул вкладывать деньги в основные средства, Совет Федерации предлагает поднять порог для применения УСН еще выше.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением поднять порог для применения УСН по остаточной стоимости основных средств до 450 млн рублей.

«Этих порогов два: по сумме дохода и по стоимости основных средств. Превышение любого из них исключает право применения УСН. Мы хотим, чтобы у предпринимателей был стимул вкладываться в основные средства», — сказал Кутепов.

Сейчас в законопроекте с налоговой реформой сказано, что предприниматели имеют право применять УСН, если их доходы не превышают 450 млн рублей в год, а лимит основных средств — 200 млн. Кроме того, малый и средний бизнес на упрощенке с доходами свыше 60 млн начнет платить НДС.

Повышение лимитов по УСН обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Только в 2025 году они могут составить 348 млрд рублей.

Комментарии

2
  • Крестик-нолик

    Повышение лимитов по УСН обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Только в 2025 году они могут составить 348 млрд рублей.

    Уважаемый автор, в этой фразе ошибка - дополнительные поступления в бюджет ждут не от повышения лимитов, а от введения НДС для УСН. По крайней мере, так сказано в тексте, на который Вы дали ссылку (слова про повышение порогов, по-моему, приплели для красоты):

    Повышение порогов для применения УСН, а также признание налогоплательщиков, применяющих УСН, налогоплательщиками НДС, приведет к дополнительным поступлениям в бюджет в объеме 348 млрд рублей в 2025 году, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

  • bogdanovv

    вот смысла в этом повышении вообще никакого после введения ндс

RG-Soft
Ведение бизнеса

О компании «RG-SOFT»

Официальный партнер фирмы 1С с 2003 года. Входим в ТОП-20 ведущих компаний по автоматизации бизнеса, внедрению и сопровождению программного обеспечения 1С в Москве и Московской области.

О компании «RG-SOFT»

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Право

Срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг: как правильно считать. Мини-курс

Разберем в мини-курсе, как правильно считать срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг и выясним, что на него влияет.

Срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг: как правильно считать. Мини-курс
Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

Кабмин передает государственное имущество резидентам ТОР

Предприниматели, которые выполнят инвестиционные обязательства, получат право выкупить госимущество без проведения торгов.

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Лимиты по УСН

Лимиты по основным средствам на УСН хотят увеличить до 450 млн рублей

Чтобы у бизнеса был стимул вкладывать деньги в основные средства, Совет Федерации предлагает поднять порог для применения УСН еще выше.

2
ПСН

Даже если патент получен в середине года, лимит для ПСН считают с начала года

Применять ПСН можно, пока доход не достигнет 60 млн рублей. При этом ИП на УСН+ПСН учитывают доход от обоих режимов налогообложения.

Налоги, взносы, пошлины

👔 С физлиц будут взыскивать налоговые долги через приставов, минуя суд. Мнение налогового юриста

Введут внесудебное взыскание налоговых долгов с физических лиц.

1

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

Плата за незаконное увольнение облагается НДФЛ. Но платить его придется самостоятельно

Если сотрудника незаконно уволили, по решению суда ему может быть выплачена компенсация за вынужденный прогул. Она облагается НДФЛ.

Бесплатно с Индивидуальный предприниматель

Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Государство продолжает политику поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая различные льготы и послабления. Разберем федеральные, региональные и отраслевые налоговые льготы, доступные ИП в 2024 году, а также возможности получения грантов, субсидий и льготных кредитов.

Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Е-Офис 24
НДС

Для УСН снова все поменяется. Кто на УСН будет платить НДС с 2025 года

Разобрались, кого из упрощенцев обяжут платить НДС с 2025 года, какие будут ставки и кто получит освобождение.

Для УСН снова все поменяется. Кто на УСН будет платить НДС с 2025 года
Дебиторская задолженность

Как оформить уведомление о переуступке права требования: образец

Когда право истребования долга переходит от одного кредитора к другому, нужно своевременно предупредить об этом должника. Рассказываем, как оформить уведомление о переуступке права требования.

Как оформить уведомление о переуступке права требования: образец
ФСБУ НМА

Права по лицензионному договору могут быть НМА или услугой

В Фонде «НРБУ БМЦ» разработали единообразный подход к разграничению ситуаций, когда права лицензиата по лицензионным договорам признаются нематериальными активами или учитываются как предоставление услуг.

Налоговый учет ОС

Как определить стоимость основого средства, если его приобрели не за деньги

Если в договоре купли-продажи нет денежных единиц, то это не означает, что основное средство не имеет цены или бесценно. Стоимость все равно придется определить и платить с нее налог на имущество.

Как определить стоимость основого средства, если его приобрели не за деньги

Разборы законов

1 334
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Павел Бессонов
Банкротство

Можно ли исключить риск оспаривания сделки в банкротстве?

❗️Ответ на этот вопрос — никак! Хотите обезопасить сделку на сто процентов, тогда откажитесь от ее оформления, нет сделки — нет риска оспаривания.

УК РФ

👓 Статью 238 УК предложили отнести к предпринимательской: отвечать должен не только гендир

Член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева предложила сделать ст. 238 Уголовного кодекса предпринимательской.

Ак Барс Банк
Корпоративные карты

Бизнес-карты: топ 7 вопросов, которые возникают у бизнеса

Бизнес-карта — удобный инструмент для ведения бизнеса. У компаний часто возникают вопросы: нужна ли доверенность для использования карты, сколько работников вправе пользоваться одной картой, можно ли снимать с бизнес-карты иностранную валюту? Ответим на самые распространенные вопросы о бизнес-картах.

Бизнес-карты: топ 7 вопросов, которые возникают у бизнеса
Пенсии

Почти 8 млн работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

Законопроект об индексации пенсионных выплат с 2025 года рассмотрят в первом чтении. Изменения затронут 7,87 млн человек.

Трудовое право

Бессрочный трудовой договор нельзя переделать в срочный

Даже если обе стороны согласны трансформировать бессрочный трудовой договор в срочный, такая трансформация будет незаконной.

НДФЛ

За прощенный работодателем заем надо заплатить НДФЛ

Если сотрудник занял деньги у работодателя, а потом уволился и этот долг простили, то возникает доход для целей НДФЛ.

1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Qugo
Самозанятые

Почему бизнес предпочитает работать с самозанятыми через платформы

Компании часто обращаются к плательщикам НПД за услугами — это гибкое, выгодное и эффективное решение. Но работать напрямую с физлицами со специальным налоговым статусом иногда может быть довольно рискованно: статус каждого исполнителя надо проверить, подписать договор, перечислить гонорар и получить закрывающие документы. Поэтому бизнес все чаще стал сотрудничать с самозанятыми через специальные платформы.

Почему бизнес предпочитает работать с самозанятыми через платформы

Интересные материалы

Клерк

Летняя акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки

Воспользуйтесь скидками до 77%, чтобы попробовать себя в новом направлении, сменить участок или, вообще, уйти на аутсорс. Не упустите шанс, стать более квалифицированным специалистом и увеличить свой доход. Скорее записывайтесь — скидки до 28 июня, а начало обучения уже 1 июля!

Летняя акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки