Лимиты по основным средствам на УСН хотят увеличить до 450 млн рублей

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением поднять порог для применения УСН по остаточной стоимости основных средств до 450 млн рублей.
«Этих порогов два: по сумме дохода и по стоимости основных средств. Превышение любого из них исключает право применения УСН. Мы хотим, чтобы у предпринимателей был стимул вкладываться в основные средства», — сказал Кутепов.
Сейчас в законопроекте с налоговой реформой сказано, что предприниматели имеют право применять УСН, если их доходы не превышают 450 млн рублей в год, а лимит основных средств — 200 млн. Кроме того, малый и средний бизнес на упрощенке с доходами свыше 60 млн начнет платить НДС.
Повышение лимитов по УСН обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Только в 2025 году они могут составить 348 млрд рублей.
Комментарии2
Уважаемый автор, в этой фразе ошибка - дополнительные поступления в бюджет ждут не от повышения лимитов, а от введения НДС для УСН. По крайней мере, так сказано в тексте, на который Вы дали ссылку (слова про повышение порогов, по-моему, приплели для красоты):
вот смысла в этом повышении вообще никакого после введения ндс