Лимиты по основным средствам на УСН хотят увеличить до 450 млн рублей

Чтобы у бизнеса был стимул вкладывать деньги в основные средства, Совет Федерации предлагает поднять порог для применения УСН еще выше.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением поднять порог для применения УСН по остаточной стоимости основных средств до 450 млн рублей.

«Этих порогов два: по сумме дохода и по стоимости основных средств. Превышение любого из них исключает право применения УСН. Мы хотим, чтобы у предпринимателей был стимул вкладываться в основные средства», — сказал Кутепов.

Сейчас в законопроекте с налоговой реформой сказано, что предприниматели имеют право применять УСН, если их доходы не превышают 450 млн рублей в год, а лимит основных средств — 200 млн. Кроме того, малый и средний бизнес на упрощенке с доходами свыше 60 млн начнет платить НДС.

Повышение лимитов по УСН обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Только в 2025 году они могут составить 348 млрд рублей.