Субсидии на оплату ЖКУ теперь можно оформлять на Госуслугах

Чтобы владельцы жилья быстрее получали необходимые субсидии на оплату услуг ЖКХ, кабмин разрешил подавать заявления на портале Госуслуг.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утвержден порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Теперь оформить субсидии можно с помощью электронного заявления на портале Госуслуги. Основные документы госорганы запросят самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.

«Новый порядок не отменяет возможность для граждан при желании обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ», — сказано на сайте кабмина.

Правом на получение субсидий могут воспользоваться собственники жилья, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенного процента дохода. Эту долю устанавливает каждый регион.