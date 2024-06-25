Субсидии на оплату ЖКУ теперь можно оформлять на Госуслугах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утвержден порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Теперь оформить субсидии можно с помощью электронного заявления на портале Госуслуги. Основные документы госорганы запросят самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.
«Новый порядок не отменяет возможность для граждан при желании обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ», — сказано на сайте кабмина.
Правом на получение субсидий могут воспользоваться собственники жилья, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенного процента дохода. Эту долю устанавливает каждый регион.
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