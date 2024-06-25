Районные коэффициенты и северные надбавки не начисляются на разовые премии: решение суда

Суд вынес важное решение по поводу начисления районных коэффициентов и северных надбавок на разовые премии.

Госслужащий, получавший премии за достижение показателей результативности профессиональной деятельности по указу президента, не получил на них районные коэффициенты и северные надбавки. Он счел это нарушением и обратился в суд для взыскания задолженности.

Однако 3-й кассационный суд общей юрисдикции (КСОЮ) в определении от 08.04.2024 № 88-6291/2024 отклонил его иск, пояснив, что спорные выплаты не гарантированы и не входят в систему оплаты труда. Эти премии выплачиваются сверх установленного фонда оплаты труда (ФОТ) в зависимости от достигнутых показателей. Недавно аналогичное решение вынес и 8-й КСОЮ.