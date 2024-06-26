После индексации пенсии увеличатся на 1,3 тысячи рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что минимальное увеличение пенсий после индексации составит около 1,3 тыс. рублей.
«Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1 300 рублей», — сказала Голикова.
Сегодня Госдума одобрила законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Недавно мы писали, что им компенсируют все недополученные выплаты с 2016 года.
Начать дискуссию