После индексации пенсии увеличатся на 1,3 тысячи рублей

Бухгалтерский и налоговый учет расходов на рекламу: как он устроен в 2024 году

Один из способов уменьшить налоговую базу — учесть рекламные расходы. Но не всегда понятно, как это сделать. Возникают вопросы, какие затраты относятся к рекламным, а какие нет. В статье разбираемся с этим, а также объясняем, что из документов нужно для подтверждения расходов и как отразить их в бухгалтерском учете.