Более 14 тыс. компаний примут участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Мероприятия ярмарки пройдут более чем на тысяче площадок по всей стране. В день Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 6-часовой онлайн-марафон, где более 40 спикеров в режиме онлайн обсудят ситуацию на рынке труда.

Участие бесплатное как для соискателей, так и работодателей.

Всероссийская ярмарка трудоустройства по поручению Президента проводится ежегодно. Первый региональный этап прошел очно 12 апреля. Ко второму этапу в дополнение к оффлайн-формату создано единое онлайн-пространство на портале «Работа России» с витриной работодателей.

Также на странице ярмарки и на странице Минтруда в ВКонтакте будет организована трансляция дискуссий по актуальным темам: молодежная занятость, кадровое обеспечение промышленности, нацпроект «Кадры» и прогноз потребности, а также сервисы службы занятости и лучшие кадровые практики.

«По итогам регионального этапа ярмарки работодатели смогли закрыть более 53 тыс. вакансий. Всероссийская ярмарка трудоустройства дает возможность работодателям представить свои возможности большому количеству соискателей, а тем, кто находится в ситуации карьерного выбора, – актуализировать свои представления о текущей ситуации на локальном рынке труда, в одном месте познакомиться с большим количеством предложений. Перечень участников ярмарки постоянно расширяется. На текущий день это уже более 14 тыс. компаний», – рассказала Татьяна Голикова.

Деловая часть мероприятия будет проходить сразу в 8 городах – столицах федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства: Владивостоке, Омске, Екатеринбурге, Уфе, Москве, Тосно (Ленинградская область), Ставрополе и Краснодаре. Марафон начнётся в 9.00 по Москве и продлится до 15.00.

Программа мероприятий по регионам опубликована на портале «Работа России» здесь.