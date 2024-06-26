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Кадры

Более 14 тыс. компаний примут участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

28 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Мероприятия ярмарки пройдут более чем на тысяче площадок по всей стране. В день Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 6-часовой онлайн-марафон, где более 40 спикеров в режиме онлайн обсудят ситуацию на рынке труда.

Участие бесплатное как для соискателей, так и работодателей.

Всероссийская ярмарка трудоустройства по поручению Президента проводится ежегодно. Первый региональный этап прошел очно 12 апреля. Ко второму этапу в дополнение к оффлайн-формату создано единое онлайн-пространство на портале «Работа России» с витриной работодателей.

Также на странице ярмарки и на странице Минтруда в ВКонтакте будет организована трансляция дискуссий по актуальным темам: молодежная занятость, кадровое обеспечение промышленности, нацпроект «Кадры» и прогноз потребности, а также сервисы службы занятости и лучшие кадровые практики.

«По итогам регионального этапа ярмарки работодатели смогли закрыть более 53 тыс. вакансий. Всероссийская ярмарка трудоустройства дает возможность работодателям представить свои возможности большому количеству соискателей, а тем, кто находится в ситуации карьерного выбора, – актуализировать свои представления о текущей ситуации на локальном рынке труда, в одном месте познакомиться с большим количеством предложений. Перечень участников ярмарки постоянно расширяется. На текущий день это уже более 14 тыс. компаний», – рассказала Татьяна Голикова.

Деловая часть мероприятия будет проходить сразу в 8 городах – столицах федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства: Владивостоке, Омске, Екатеринбурге, Уфе, Москве, Тосно (Ленинградская область), Ставрополе и Краснодаре. Марафон начнётся в 9.00 по Москве и продлится до 15.00.

Программа мероприятий по регионам опубликована на портале «Работа России» здесь.

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