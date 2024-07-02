Новак: в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» войдут пять федпроектов

По поручению Президента, к 2030 году Россия должна выйти на устойчивые темпы роста около 3% в год, а за шесть лет – на не менее чем 16,5%. Для этого необходимо сформировать новую модель долгосрочного экономического роста, основанную на экономике предложения.

По словам Новака, основными факторами роста станут:

сохранение темпа роста инвестиций,;

рост экспорта;

устойчивый рост доходов граждан;

кадровое обеспечение экономики;

повышение производительности труда.

В нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» войдут 5 федеральных проектов, направленных на достижение пяти национальных целей.

Повышение производительности труда. Эта задача охватит все отрасли экономики и будет решаться при помощи ИИ, роботизации, экономики данных, принципов бережливого производства. Предложено предусмотреть показатели производительности труда в каждом нацпроекте и госпрограммах, уточнил Новак. Рост инвестиций к 2030 году на 60%. Этот федпроект объединит все существующие меры и инструменты поддержки инвесторов. Необходимо дальнейшее расширение фабрики проектного финансирования и запуск механизма инвестиционного налогового вычета. Малое и среднее предпринимательство. Сохранение действенных мер поддержки сектора, в том числе продолжение программы льготного кредитования с акцентом на приоритетные отрасли и инвестпроекты. Также будут развиваться механизмы зонтичных гарантий Корпорации МСП, сохранится инфраструктура поддержки малого бизнеса в регионах. Достижение низкоуглеродного развития. Позволит решить задачи стратегии низкоуглеродного развития и выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. Развитие системы госстатистики и прогнозирования. Должна быть основана на цифровых технологиях и широком круге данных. Для этого ускорят статпроизводство на новых технологических решениях с использованием передовых методологий и ИИ. Также повысят удовлетворенность пользователей статистики и респондентов.

Ранее мы писали, что в нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта.