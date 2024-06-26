Подтверждать диспансеризацию справкой нужно, только если требует работодатель

На этот день за ним сохраняется рабочее место и средний заработок.
При этом работник обязан представить работодателю справку из медучреждения, подтверждающую прохождение им диспансеризации в день освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.
Такое разъяснение дает Роструд в письме от 08.05.2024 № ПГ/08378-6-1.
Таким образом, если в ЛНА компании закреплена обязанность предоставлять справки, то можно ее требовать от работника.
Если нет, то справку сотрудник может не приносить.
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