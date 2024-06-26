C зарплаты заграничного дистанционщика НДФЛ удерживает российский работодатель, считает Минфин

Вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с российским работодателем для целей НДФЛ относятся к доходам, полученным от источников в РФ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 13.05.2024 № 03-04-06/43071.

Доход облагается НДФЛ в РФ так:

для резидентов – от источников в РФ и от источников за пределами РФ;

для нерезидентов – от источников в РФ.

То есть зарплата дистанционщиков в любом случае будет облагаться НДФЛ независимо от того, резидент или нет. Потому что она от источников в РФ.

Речь идет именно о выплатах в рамке трудовых договоров. Если это доход по какому-то другому договору, то норма про отнесение его к источникам в РФ не применяется.

Что касается заключения трудовых договоров с работниками, которые трудятся из заграницы, то такие вопрос относятся к компетенции Минтруда, пояснил Минфин.

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