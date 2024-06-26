Вице-премьер Чернышенко: нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года

Чтобы развивать въездной и внутренний туризм, кабмин продлит льготу по НДС для гостиниц до 2030 года. Она должна была закончиться 30 июня 2027 года.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кабмин принял решение продлить нулевой НДС для отелей и гостиниц до 2030 года.

«И мы договорились с [министром финансов] Антоном Германовичем [Силуановым], чтобы продлить это до 2030 года. Прошу сегодня это формализовать, чтобы мы могли изменения эти сделать», — сказал Чернышенко.

Нулевой НДС для гостиниц установили еще до пандемии коронавируса, 1 июля 2022 года. Льгота должна была действовать до 30 июня 2027 года. В 2023 году туроператоров освободили от НДС, а также дали возможность оформлять льготные кредиты на строительство парков и горнолыжных курортов.

Послабления решили продлить, чтобы увеличить спрос на внутренний и въездной туризм в России. В 2023 году больше 1 млн иностранцев посетили страну. Они привезли около 3,5 млрд долларов, но правительство уверено, что этот показатель может быть больше.

На национальный проект по туризму в 2025-2030 годах государство выделит не меньше 403 млрд рублей.