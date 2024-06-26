Ожидания от цифровой трансформации: результаты опроса Минцифры

Он рассказал, что за четыре года интернет-экономика выросла в 3,5 раза. В основном этого удалось добиться за счет роста маркетплейсов. В тот же период отрасль ИТ выросла почти в 2 раза и увеличила долю ВВП до 3,5%. Помимо этого, граждане отмечают развитие электронных сервисов, в частности портала Госуслуг.

Минцифры провело опрос среди более 65 тыс. граждан об ожиданиях от цифровой трансформации.

Для граждан наибольшую важность представляют:

обеспечение их безопасности при использовании интернета;

ускорение получения госуслуг.

В свою очередь предприниматели считают наиболее важным:

сохранение данных работоспособности своих приложений,;

отказ от бумажных документов;

увеличение числа квалифицированных кадров;

возможность однократно представлять отчетность в органы власти.

Среди ожиданий глав регионов от цифровой трансформации: