Ожидания от цифровой трансформации: результаты опроса Минцифры

Он рассказал, что за четыре года интернет-экономика выросла в 3,5 раза. В основном этого удалось добиться за счет роста маркетплейсов. В тот же период отрасль ИТ выросла почти в 2 раза и увеличила долю ВВП до 3,5%. Помимо этого, граждане отмечают развитие электронных сервисов, в частности портала Госуслуг.
Минцифры провело опрос среди более 65 тыс. граждан об ожиданиях от цифровой трансформации.
Для граждан наибольшую важность представляют:
обеспечение их безопасности при использовании интернета;
ускорение получения госуслуг.
В свою очередь предприниматели считают наиболее важным:
сохранение данных работоспособности своих приложений,;
отказ от бумажных документов;
увеличение числа квалифицированных кадров;
возможность однократно представлять отчетность в органы власти.
Среди ожиданий глав регионов от цифровой трансформации:
модернизация и цифровая трансформация почты;
проведение мобильного интернета LTE вдоль дорог;
переход на типовые программные решения,;
продолжение программы развития сетей Wi-Fi.
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