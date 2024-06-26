Можно досрочно сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом периода 31/13

До 25 июня надо было сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 01.06 по 22.06 с кодом 31/03.

Следующий срок для уведомления – 3 июля за период с 23.06 по 30.06 с кодом 31/13.

Но не запрещено сдать это уведомление уже сейчас, если сумма НДФЛ уже известна.

Именно так поступил наш подписчик. Правда сделал он это не намеренно, а случайно – перепутал код в уведомлении (вместо 31/03 сдал 31/13). Обсуждение идет в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Таким образом, бухгалтер сдал сразу два уведомления на НДФЛ – 31/03 и 31/13. Он беспокоится, не уйдет ли теперь сальдо ЕНС в минус, так как оплата по второму уведомлению запланирована в срок – 05.07.

Коллеги успокаивают – отрицательного сальдо быть не должно, ведь срок уплаты еще не наступил. Досрочная сдача уведомления приведет к досрочному резервированию. Деньги временно уйдут с сальдо ЕНС (если они там есть) в предстоящие платежи.

Отметим, что контрольными соотношениями для уведомлений допускается их сдача сразу после начала периода, за который они сдаются (не дожидаясь его окончания).

То есть уведомление за период с 23.06 по 31.06 с кодом 31/13 можно сдавать с период с 23.06 по 03.07. Раньше 23.06 его не примут. Таблицу по предельным срокам сдачи уведомлений на НДФЛ смотрите здесь.

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