₽ Заказать рекламу
Налоги, взносы, пошлины

На всех физлиц будет действовать внесудебное взыскание налоговых долгов

Минфин предложил распространить внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности на всех физлиц. Пока что такой механизм действует только для компаний и ИП.

На портале проектов нормативных актов появился законопроект Минфина с изменениями в НК, по которым будет расширена практика внесудебного взыскания налогов со всех физических лиц.

Сейчас взыскать задолженность с физлица ФНС может только после решения мирового судьи. Внесудебное взыскание долгов перед бюджетом действует только для ИП и юридических лиц.

В пояснительной записке сказано, что законопроект позволит «унифицировать процедуру взыскания с налогоплательщиков-физических лиц», а также сократить нагрузку на суды «за счет упразднения необходимости вынесения судебного приказа при осуществлении взыскания».

Предполагается, что с 2025 года ФНС будет отправлять решения о взыскании долгов через личный кабинет налогоплательщика, заказным письмом или на портале Госуслуги. Это будет касаться всех, у кого есть неисполненные требования о погашении долга на сумму больше 10 тыс. рублей.

У налогоплательщиков будет право обжаловать решение ФНС и перевести процесс взыскания в суд.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!

До V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» осталось всего два месяца — она состоится 12 сентября! И мы открыли предзапись. Оставляйте заявку на главное бухгалтерское событие года — и узнаете про все налоговые изменения на нашем уникальном мероприятии. Ждем самых продвинутых бухгалтеров, запишитесь в лист ожидания старта продаж!

🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!
2

Начать дискуссию

1С:Сервистренд
Кадровый учет

Как подтвердить, что сотрудник получил расчетный листок

Расчетный листок — это основной документ, из которого сотрудник узнает о всех выплатах работодателя и удержаниях из своей зарплаты. Если работодатель не выдаст расчетный листок или не сможет подтвердить его выдачу, есть риск нарваться на штраф от ГИТ. О том, как этого избежать, — в статье.

Как подтвердить, что сотрудник получил расчетный листок

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пенсии

Депутаты хотят увеличить выплаты пенсионерам при стаже в 30 лет

Чтобы обеспечить достойную жизнь пенсионерам, депутаты собираются доплачивать им больше 26 тысяч рублей из федерального бюджета.

Самозанятые

Сервисы для работы с самозанятыми: обзор лучших платформ в 2024 году

В нашем обзоре мы собрали сервисы, которые помогают бизнесу и самозанятым решать все задачи – поиск исполнителей, расчеты, обмен документами, проверка партнеров и т. д. Кроме того, многие из таких площадок работают с обычными физиками и ИП. Так что можно закрыть вопросы сотрудничества с любыми исполнителями.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
4

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДФЛ

👰 Если по брачному договору общая квартира досталась жене, она не должна платить за это НДФЛ

В общем случае имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Но по брачному договору его можно разделить между мужем и женой как угодно.

Налоги, взносы, пошлины

На всех физлиц будет действовать внесудебное взыскание налоговых долгов

Минфин предложил распространить внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности на всех физлиц. Пока что такой механизм действует только для компаний и ИП.

Консоль.Про
Чеки

Корректировка чеков самозанятых: что нужно знать заказчику 

Бывает, что исполнитель прислал чек, а в нем перепутал ИНН компании, указал неправильную стоимость или прописал не ту услугу. Разберемся, что делать заказчику, который обнаружил ошибку в чеке самозанятого.

Корректировка чеков самозанятых: что нужно знать заказчику 

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
«Мои самозанятые»
ГК РФ

Чем отличается трудовой договор от ГПХ: шпаргалка для заказчика

Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые — не такое простое дело, как можно подумать. Наличия одного-двух положений, похожих на трудовые, недостаточно. Но когда этих признаков много, риск переквалификации возрастает в разы. Рассказываем, как не дать налоговикам «козырей».

Чем отличается трудовой договор от ГПХ: шпаргалка для заказчика
Налоговые изменения 2025

С 2025 года у бизнеса на УСН будет больше волокиты с документами

Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН. Разберитесь, с чем придется столкнуться, чтобы своевременно перестроить работу.

Налоги, взносы, пошлины

Пошлины на импортное вино предлагают повысить до 25%

В 2023 году пошлину на вино из недружественных стран повысили с 12,5% до 20%. Теперь власти хотят увеличить ее размер до 25%.

Общество

Проблему с велокурьерами решат два законопроекта

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Ярослав Нилов сообщил, что у Госдуме в работе находятся сразу два законопроекта, направленных на решение проблем с велокурьерами, которые нарушают ПДД при доставке товаров.

Онлайн-кассы

Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты

Разбираем, на кого распространяются пояснения ФНС по чекам и почему не нужно пугаться.

Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты
Ведение бизнеса

Риелторов могут обязать обучаться, сдавать экзамены и получать допуск

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат Владимир Кошелев заявил, что услуги риелторов должны стать такими же безопасными, как нотариат.

Разборы законов

1 335
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
АУСН

Для бизнеса из Санкт-Петербурга хотят ввести АУСН

Планируют расширить географию применения АУСН.

Уведомление по ЕНП

Можно досрочно сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом периода 31/13

До 25 июня надо было сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 01.06 по 22.06 с кодом 31/03.

Пенсии

👴 👵 Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексацию пенсий для работающих пенсионеров отменили в 2016 году. Теперь им компенсируют недополученные средства.

Налоговые льготы по НДС

Налоговые льготы на внутренние авиаперевозки продлят до 2028 года

Нулевая ставка НДС продолжит действовать на перевозки через аэропорты Дальнего Востока, Крыма и Севастополя, а через Московский авиационный узел — 10%.

OMI.LPR.Research
Общество

Исследование о дворовой жизни россиян в 2024 году: россияне выбирают живое общение с соседями

Соседские часты набирают популярность. Несмотря на то что большинство россиян предпочитают обсуждать дворовые инициативы во время личных встреч, в соседских онлайн-чатах состоит уже каждый третий.

Обзор сервисов для бухгалтеров

Заработал новый бесплатный сервис «Оценка рынка и расчет бизнес-плана»

Сервис «Оценка рынка и расчет бизнес-плана» стал доступен пользователям Цифровой платформы МСП.РФ.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовое право

Подтверждать диспансеризацию справкой нужно, только если требует работодатель

Один рабочий день раз в три года сотрудник может взять как оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.

Интересные материалы

Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк запустил юридическую страховку для селлеров

Банк для предпринимателей Модульбанк и страховая компания BestInsure разработали программу юридического страхования для продавцов на маркетплейсах на базе направления Модульюрист.