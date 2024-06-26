На всех физлиц будет действовать внесудебное взыскание налоговых долгов

Минфин предложил распространить внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности на всех физлиц. Пока что такой механизм действует только для компаний и ИП.

На портале проектов нормативных актов появился законопроект Минфина с изменениями в НК, по которым будет расширена практика внесудебного взыскания налогов со всех физических лиц.

Сейчас взыскать задолженность с физлица ФНС может только после решения мирового судьи. Внесудебное взыскание долгов перед бюджетом действует только для ИП и юридических лиц.

В пояснительной записке сказано, что законопроект позволит «унифицировать процедуру взыскания с налогоплательщиков-физических лиц», а также сократить нагрузку на суды «за счет упразднения необходимости вынесения судебного приказа при осуществлении взыскания».

Предполагается, что с 2025 года ФНС будет отправлять решения о взыскании долгов через личный кабинет налогоплательщика, заказным письмом или на портале Госуслуги. Это будет касаться всех, у кого есть неисполненные требования о погашении долга на сумму больше 10 тыс. рублей.

У налогоплательщиков будет право обжаловать решение ФНС и перевести процесс взыскания в суд.