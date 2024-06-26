Проблему с велокурьерами решат два законопроекта

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Ярослав Нилов сообщил, что у Госдуме в работе находятся сразу два законопроекта, направленных на решение проблем с велокурьерами, которые нарушают ПДД при доставке товаров.

«Во-первых, мы предлагаем ввести ответственность для пользователей так называемых новых средств индивидуальной мобильности за нарушение ПДД. Сейчас законодательство у нас сформировано таким образом, что ее практически не существует, — вернее она есть, но минимальная, как для пешеходов. Этот законопроект мы уже направили на отзыв в правительство, но ответа пока не получили», — сказал Нилов.

Второй документ призван минимизировать последствия ЧП.

«На наш взгляд, необходимо обязать сотрудников сервисов доставки, использующих новые средства мобильности, — неважно, трудоустроены они на постоянной основе или работают в качестве ИП или самозанятых, — приобретать гражданскую страховку, обязать их возмещать ущерб, нанесенный третьим лицам. Этот законопроект у нас еще в разработке», — добавил депутат.

Проблема с курьерами сформировалась по объективным причинам: спрос на доставку растет, заказов у курьеров все больше и больше, вот они вместе с компаниями-сервисами и ищут новые и новые способы доставлять их как можно быстрее.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедами.

Недавно мы писали, что депутат предложил создать электросамокатную полицию.