Система маркировки заблокировала продажу больше 8 млн литров пива

Кассы не дают пробить просрочку, продукцию с поддельными кодами маркировки и товары с признаками контрафакта.

С 1 апреля 2024 года в России стал работать режим автоматической блокировки просроченной и нелегальной продукции на кассах.

За три месяца система не позволила продать 3,3 млн литров пива без маркировки и 2,9 млн литров продукции с поддельными кодами, а также 3,7 литров просрочки. Об этом сказано в телеграм-канале Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Если смотреть на пивоваренную продукцию, она запустилась с апреля 2024 года, то практически 3,7 млн литров просроченного пива система маркировки не дала купить потребителю», — сказал директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

С 1 мая система блокирует продажу нелегальной воды и молочной продукции в крупных розничных сетях. На 73% стало меньше продаж просроченных продуктов, на 71% сократилось число товаров с признаками контрафакта.

«В воде на 12% сократилась просрочка, на 39% снизился объем немаркированной продукции, на 37% упала продажа воды с признаками контрафакта», — добавил Гущанский.

Недавно мы писали, что кассы 1,8 млн раз заблокировали продажу нелегальной молочной продукции.