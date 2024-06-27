Совместитель может работать всего 1 час в день

Работать по совместительству можно на полставки, то есть 4 часа в день. Можно и меньше. Но больше нельзя.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 27.04.2024 № 14-6/ООГ-2692.

По общему правилу продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день.

В дни, когда по основному месту человек свободен от работы, он может работать по совместительству полный рабочий день.

Но в любом случае общая продолжительность работы совместителя не может превышать половины нормы рабочего времени в учетном периоде.

Вопрос был, может ли совместитель работать 1 час в день. Таким образом ответ – может.

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