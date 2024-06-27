Совместитель может работать всего 1 час в день

Разъяснение дает Минтруд в письме от 27.04.2024 № 14-6/ООГ-2692.
По общему правилу продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день.
В дни, когда по основному месту человек свободен от работы, он может работать по совместительству полный рабочий день.
Но в любом случае общая продолжительность работы совместителя не может превышать половины нормы рабочего времени в учетном периоде.
Вопрос был, может ли совместитель работать 1 час в день. Таким образом ответ – может.
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Комментарии6
Да что-ж это делается? Неужели без Минтруда не было понятно, может совместитель работать 1 час в день или нет? Что за религия такая, что не можем без мужика в рясе отличить добро от зла?
Началась эпидемия "бешеных принтеров". А вакцины пока нет. Даже Клерк надысь пострадал.
Лучше бы ответили про предпраздничный, сокращенный на 1 час день: что будет в табеле у такого совместителя?
0, но рабочий)))
Ага, на работу приходить не надо, а деньги платить надо?
Я - против)))
как это не надо? надо.