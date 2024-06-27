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Права потребителей

Финансовые организации допустили около 300 случаев недобросовестных практик

Чтобы лучше защищать права потребителей, финансовый уполномоченный предлагает на уровне закона обязать банки и иные организации вести запись работы с клиентом. Так недобросовестные сотрудники не смогут навязывать дополнительные услуги.

В 2023 году в деятельности финансовых организаций выявили около 300 случаев использования недобросовестных практик.

В более чем 80% ситуаций неприемлемые действия совершали банки. Об этом пишет RG.RU.

«Как правило, это такая игра на грани фола. Это — либо недобросовестное информирование потребителя или же его недоинформирование о тех последствиях, которые возникают при приобретении того или иного финансового продукта, у финансовой организации», — сказал главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Также он предложил на законодательном уровне установить обязанности финансовых компаний вести запись разговора с потребителем. Зачастую их заставляют подключиться к страхованию, причем комиссия банку при таком договоре может быть в 10 раз больше, чем премия страховщика. Более того, страховку оплачивают за счет кредитных средств.

«В этом аспекте своей деятельности мы являемся неким "дамокловым мечом" для финансовых организаций, желающих получить выгоду за счет недобросовестных действий по отношению к потребителям, и инструментом Банка России по регулированию рынка», — добавил Юрий Воронин.

Клиентам навязывают множество дополнительных услуг или товаров. Например, непериодическое издание на флеш-карте. Потребителю могут так продать пособие по эксплуатации квадроцикла, а когда он откажется, то деньги не вернут. Ведь товар не входит в перечень непродовольственных и не подлежит возврату.

В 2023 году Служба финансового уполномоченного начала работать с Роспотребнадзором, чтобы обеспечить правовую защиту потребителей финсуслуг. В рамках этого договора ведомства будут обмениваться случаями, когда в отношении клиентов применяли недобросовестные действия.

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Права потребителей

Финансовые организации допустили около 300 случаев недобросовестных практик

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