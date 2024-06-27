Фракция «Справедливая Россия – За правду» за НДФЛ от 13 до 32 процентов

«Мы предлагаем более справедливую систему налогообложения – 13 процентов НДФЛ при заработной плате до 5 миллионов рублей в год, при зарплате от 5 до 50 миллионов рублей – 15 процентов, при доходах более 500 миллионов рублей – 32 процента», — сказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Федот Тумусов.