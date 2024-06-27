КПРФ: ставка НДФЛ должна быть 47 процентов, а не 22

Депутат фракции КПРФ Николай Арефьев заявил: кто получает выше 50 миллионов рублей в год, надо облагать налогом на доходы по ставке 47 процентов.

Соответствующие поправки депутаты фракции подготовили к пакету правительственных законопроектов по совершенствованию налоговой системы с 2025 года.

«Мы сегодня ставим вопрос о том, чтобы освободить малоимущих от платежей в бюджет вообще — а именно людей, которые получают менее 20 тысяч в месяц. А вот те, кто получает выше 50 миллионов рублей в год, вот этих надо облагать налогом по ставке 47 процентов. В развитых странах как раз 47 процентов платят олигархи, те, которые зарабатывают больше 50 миллионов рублей в год. Во Франции — 55,4 процентов, в Норвегии — 50 процентов. В других странах 47 процентов или не менее 30 процентов, у нас почему-то 22 процента», — сказал Арефьев.

Дополнительные деньги Арефьев предложил направить на выплаты детям Великой Отечественной войны. Он напомнил, что еще несколько лет назад КПРФ предлагала установить для этой категории россиян ежемесячные выплаты в размере 5 000 рублей.

Теперь уже надо, наверное, 7-8 тысяч добавлять людям, пояснил он. Эти деньги получатели могли бы потратить на лечение в санатории, покупку билетов в театр, на одежду и обувь.

Ранее мы писали, что бюджет получил от налога на богатых больше 57 млрд рублей.